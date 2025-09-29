Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel volverá a la colonia... ¡Y tendrá un cara a cara con Gema!

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Isabel verá una fotografía en el periódico de Dámaso... ¡Y se dará cuenta de que está con los De la Reina! ¿Irá a pedirle explicaciones? ¿Caerá en la cuenta de lo que está pasando?

Marta le pedirá a Tasio dejar de trabajar un tiempo y apartarse de su puesto: no se ve capaz en este momento. Cree que Carmen está preparada para cubrirla. ¡Delegará en ella!

Isabel se personará en su antiguo trabajo, la fábrica y se encontrará con Gema... ¡Con quien no acabó nada bien! ¿Descubrirá a través de ella quién es su prometido?

No te pierdas el próximo capitulazo de Sueños de libertad.