Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 425

Irene se despide de su vida en la colonia... ¡para siempre!

Irene se despide de su hija Cristina y de Digna, y se marcha a Madrid a empezar una nueva vida con su amor de juventud.

Irene y Cristina

Publicidad

Irene y Cristina se han despedido tras una emotiva conversación en la que la madre le ha dicho a su hija, lo importante que es para ella: "El día que naciste fue el mejor día de mi vida".

La hermana de don Pedro se marcha de la colonia tras un largo recorrido donde llegó de la mano de su hermano, pero terminó encontrando allí su propio destino y a su familia.

Se marcha con José a Madrid a montar una floristería, el padre de su hija, a la que ha encontrado gracias a vivir en Toledo, y su amor de juventud.

Digna ha querido despedirse también de su cuñada y amiga, con quien, a pesar de haber tenido diferencias, ha terminado por crear una bonita amistad. "Me tienes para lo que necesites", le ha recordado Irene con lágrimas en los ojos.

"Buen viaje, madre", le ha dicho emocionada Cristina. ¡Irene se marcha a una nueva vida!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Irene y Cristina

Irene se despide de su vida en la colonia... ¡para siempre!

“Tú acabaste con la vida de mi hermano, ¿verdad?”: la pregunta de Irene que descoloca a Damián

“Tú acabaste con la vida de mi hermano, ¿verdad?”: la pregunta de Irene que descoloca a Damián

¡María impide que Gabriel mate a Andrés! Le descubre antes de que le inyecte un líquido que le duerma

¡María impide que Gabriel mate a Andrés! Le descubre antes de que le inyecte un líquido que le duerma

“Puedo volver a quererla”: Serter promete hacer feliz a Pelin si se aleja de Ferit para siempre
¡Declara abiertamente su amor!

“Puedo volver a quererla”: Serter promete hacer feliz a Pelin si se aleja de Ferit para siempre

“La vida es un ciclo sin fin”: Bahar emociona con un mensaje para quienes necesitan volver a empezar
Su reflexión

“La vida es un ciclo sin fin”: Bahar emociona con un mensaje para quienes necesitan volver a empezar

La boda más feliz acaba en tragedia: mientras todos celebran, una noticia lo cambia todo
Renacer 28 de octubre

La boda más feliz acaba en tragedia: mientras todos celebran, una noticia lo cambia todo

El amor ha triunfado en la mansión con la boda de Reha y Gülçiçek. Pero el destino tenía otros planes. Mientras los invitados brindaban, una noticia devastadora ha sacudido al espectador.

Reha y Gülçiçek cumplen su sueño y se casan demostrando que nunca es tarde para amar
Renacer 28 de octubre

Reha y Gülçiçek cumplen su sueño y se casan demostrando que nunca es tarde para amar

El amor ha triunfado una vez más. Reha y Gülçiçek se han jurado amor eterno ante todos sus seres queridos y amigos.

Seren recibe la carta de Efsun con la mejor noticia: ¡su enfermedad ha remitido!

Seren recibe la carta de Efsun con la mejor noticia: ¡su enfermedad ha remitido!

¡De héroe a futuro médico! Yusuf encuentra su camino gracias a Bahar

¡De héroe a futuro médico! Yusuf encuentra su camino gracias a Bahar

Bahar salva a un bebé en el quirófano desafiando todas las reglas

Bahar salva a un bebé en el quirófano desafiando todas las reglas

Publicidad