Irene se despide de su vida en la colonia... ¡para siempre!

Irene y Cristina se han despedido tras una emotiva conversación en la que la madre le ha dicho a su hija, lo importante que es para ella: "El día que naciste fue el mejor día de mi vida".

La hermana de don Pedro se marcha de la colonia tras un largo recorrido donde llegó de la mano de su hermano, pero terminó encontrando allí su propio destino y a su familia.

Se marcha con José a Madrid a montar una floristería, el padre de su hija, a la que ha encontrado gracias a vivir en Toledo, y su amor de juventud.

Digna ha querido despedirse también de su cuñada y amiga, con quien, a pesar de haber tenido diferencias, ha terminado por crear una bonita amistad. "Me tienes para lo que necesites", le ha recordado Irene con lágrimas en los ojos.

"Buen viaje, madre", le ha dicho emocionada Cristina. ¡Irene se marcha a una nueva vida!