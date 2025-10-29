Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 425

¡María impide que Gabriel mate a Andrés! Le descubre antes de que le inyecte un líquido que le duerma

La joven llega a tiempo de quitarle la jeringuilla y se enfrenta a él. ¡Incluso se pone de pie!

Cuando Gabriel se disponía a sedar a Andrés, María ha llegado a tiempo para descubrirlo con las manos en la masa y le ha quitado la jeringuilla.

La joven, fuera de sí, le ha reprendido por lo que estaba a punto de hacer. Gabriel no ha parado de justificarse, Andrés sabe que él está detrás de la explosión de la fábrica y como despierte teme que le delate.

Pero María no le ha dejado hablar... ¡nada justifica la muerte! ¿Cómo quería matar a su marido?

Con la jeringuilla en mano le ha amenazado muy seria para que se marchara.

“Voy a hacer guardia día y noche para que tú no te acerques a él”, le ha dicho. Y él se ha marchado: ¡Andrés está a salvo!

