Capítulo 425
¡Andrés ha salido del coma! El joven despierta y Damián da la noticia a la familia
Ante la alegría y emoción de Damián, Gabriel recibe con mucho miedo la noticia... ¿le delatará?
Publicidad
Andrés ha salido del coma.
Tras varios intentos de despertarse, al abrir los ojos una vez más, el doctor ha confirmado que está saliendo del coma y que irá recuperando poco a poco la consciencia.
Marta, María y Damián no podían estar más felices... ¡Por fin iba a despertar!
Con la emoción del momento, el patriarca ha llamado a la casa grande para dar la noticia, y se lo ha cogido Gabriel: la persona que menos se alegra de lo sucedido.
¿Le delatará Andrés una vez se despierte?
Publicidad