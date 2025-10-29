¡Andrés ha salido del coma! El joven despierta y Damián da la noticia a la familia

Andrés ha salido del coma.

Tras varios intentos de despertarse, al abrir los ojos una vez más, el doctor ha confirmado que está saliendo del coma y que irá recuperando poco a poco la consciencia.

Marta, María y Damián no podían estar más felices... ¡Por fin iba a despertar!

Con la emoción del momento, el patriarca ha llamado a la casa grande para dar la noticia, y se lo ha cogido Gabriel: la persona que menos se alegra de lo sucedido.

¿Le delatará Andrés una vez se despierte?