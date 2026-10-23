Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 675

Gabriel obliga a Andrés y Marta a que estén presentes en la inauguración de Brossard España

Un día más, Gabriel intenta provocar a su primo; pero Andrés se controla y cede a sus exigencias para no complicar más las cosas.

Andrés

Gabriel obliga a Andrés y Marta a que estén presentes en la inauguración de Brossard-España

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Gabriel ha cargado de nuevo contra su primo Andrés, y le ha pedido que sea él personalmente quien vaya a recoger el nuevo cartel de Brossard-España.

Pablo Salazar ha interrumpido y ha intentado defender a Andrés, pero Gabriel sigue obcecado.

De hecho, le ha dejado claro que, tanto él como su hermana tienen que estar en la inauguración de Brossard España. Y les ha amenazado con que mandará las fotos a Hugo Brossard, ¿qué pasará si no le ven?

Para más inri, le ha comunicado que nadie de su familia irá a su boda, ni él, ni Begoña, ni Julia.

Andrés, que sabe que Gabriel solo quiere provocarle, se ha mantenido sereno, no quiere líos.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gabriel

Capítulo 675 de Sueños de libertad; 23 de octubre: Gabriel se enfrenta a los De la Reina para recuperar a Julia

Begoña

"Un buen padre pide perdón cuando se equivoca": Begoña anima a Gabriel a disculparse con Julia

Fina

Fina se desahoga con Claudia sobre marcharse con Bianca: "No sé qué quiero hacer"

Andrés
Capítulo 675

Gabriel obliga a Andrés y Marta a que estén presentes en la inauguración de Brossard España

Damián
Capítulo 675

Damián se enfrenta a Gabriel: “No voy a permitir que utilices a mi nieta para hacerme daño”

Cihan Deniz, secuestrado por Ecmel
Avance

“Os golpearé donde más duele”: Ecmel secuestra a Cihan Deniz y amenaza con matarlo

En los próximos capítulos de En tierra lejana, Cihan Deniz cae en manos de Ecmel, que está dispuesto a todo para vengarse de los Albora. Todos harán lo imposible por encontrar al pequeño y evitar que le haga daño.

Así termina Las hijas de la criada: Clara y Catalina honran la memoria de doña Inés y apuestan por La Deslumbrante
Mejores momentos | Capítulo 8

Así termina Las hijas de la criada: Clara y Catalina honran la memoria de doña Inés y apuestan por La Deslumbrante

Catalina decide dejar su vida en Argentina y ayuda a su hermana a levantar el gran proyecto que impulsó doña Inés: La Deslumbrante.

“¿Has sido feliz?”: la emotiva conversación entre Clara y Catalina en la que deciden dejar el rencor atrás

“¿Has sido feliz?”: la emotiva conversación entre Clara y Catalina en la que deciden dejar el rencor atrás

El romántico reencuentro de Plácido y Clara en Madrid: “Haría el amor contigo toda mi vida”

El romántico reencuentro de Plácido y Clara en Madrid: “Haría el amor contigo toda mi vida”

La verdad sale por fin a la luz: Clara descubre que su vida ha sido una mentira

La verdad sale por fin a la luz: Clara descubre que su vida ha sido una mentira

Publicidad