Gabriel obliga a Andrés y Marta a que estén presentes en la inauguración de Brossard-España

Gabriel ha cargado de nuevo contra su primo Andrés, y le ha pedido que sea él personalmente quien vaya a recoger el nuevo cartel de Brossard-España.

Pablo Salazar ha interrumpido y ha intentado defender a Andrés, pero Gabriel sigue obcecado.

De hecho, le ha dejado claro que, tanto él como su hermana tienen que estar en la inauguración de Brossard España. Y les ha amenazado con que mandará las fotos a Hugo Brossard, ¿qué pasará si no le ven?

Para más inri, le ha comunicado que nadie de su familia irá a su boda, ni él, ni Begoña, ni Julia.

Andrés, que sabe que Gabriel solo quiere provocarle, se ha mantenido sereno, no quiere líos.