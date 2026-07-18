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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia, confundida con Miguel... ¿darán un paso más en su relación?

La joven no sabe qué pensar del doctor Salazar después de que él le regalase un anillo.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia, confundida con Miguel... ¿darán un paso más en su relación?

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Mabel se encontrará por casualidad con Marisol y la joven se quedará muy sorprendida. Después, tras una conversación con su madre, la joven descubrirá la verdadera razón por la que la amante de su padre está en Toledo. Por otro lado, Nieves aceptará que Pablo reconozca al hijo de Marisol.

Begoña empezará a desesperarse por momentos. La enfermera volverá a llevar Juanito al médico después de que el pequeño vuelva a rechazar el pecho… ¿descubrirá que Beatriz esta detrás de todo?

Damián comunicará a Tasio que ha decidido poner en marcha un pequeño departamento de investigación para La Industrial y que contratará a un químico experto. Tasio le acusa de no contar con él y de dejarse influir por cualquiera.

Por su parte, Cloe anunciará a Marta y a Fina que ha aceptado la propuesta de trabajo de Nueva York y que en unos días se marchará definitivamente. ¿Cómo reaccionarán ellas?

Y Claudia, estará muy confusa tras el anillo que Miguel le regaló. ¿Quién intenciones tiene con ella?, ¿será un anillo de matrimonio?

La sobrina de Manuela decidirá preguntárselo directamente al doctor Salazar… ¿qué le responderá él?

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