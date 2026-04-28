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La Voz Kids
Ana Mena debuta en La Voz Kids y lanza un mensaje claro sobre su papel como coach
La artista se estrena como asesora en el talent musical y comparte cómo afronta este nuevo reto, dejando clara su intención a la hora de girarse en las audiciones.
Ana Mena ha dado sus primeras declaraciones como coach en La Voz Kids, mostrando ilusión ante esta nueva etapa televisiva. La cantante afronta el programa con responsabilidad y ganas de descubrir talento.
Durante su intervención, explicó que quiere tomarse con calma cada decisión en las audiciones a ciegas. Su objetivo es valorar bien cada voz antes de girarse y formar su equipo.