Ana Mena debuta en La Voz Kids y lanza un mensaje claro sobre su papel como coach

Ana Mena ha dado sus primeras declaraciones como coach en La Voz Kids, mostrando ilusión ante esta nueva etapa televisiva. La cantante afronta el programa con responsabilidad y ganas de descubrir talento.

Durante su intervención, explicó que quiere tomarse con calma cada decisión en las audiciones a ciegas. Su objetivo es valorar bien cada voz antes de girarse y formar su equipo.