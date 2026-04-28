El llamativo mensaje de Channing Tatum en redes tras anunciarse el compromiso de su ex Zoe Kravitz con Harry Styles

Channing Tatum ha preocupado a sus seguidores tras publicar un enigmático poema en redes sociales, justo después de que saliera a la luz que su ex prometida, Zoe Kravitz, se habría comprometido con Harry Styles.

El actor compartía en sus Stories de Instagram una breve composición del escritor John Roedel. El texto no ha pasado desapercibido:

"Mi mente y mi corazón se divorciaron hace una década sobre quién tenía la culpa de en qué desastre me he convertido. Al final, no podían estar en la misma habitación el uno con el otro".

Stories de Channing Tatum | Instagram

Tatum acompañaba el poema con la canción 'Faith's Hymn' del coro Beautiful Chorus. Además, etiqueta al propio Roedel en la publicación y animaba a sus seguidores a prestar atención al texto con un "Leed...".

El momento elegido para compartir este contenido es lo que ha generado interés, ya que su exprometida y Styles llevan días siendo protagonistas de los medios desde que se la vio con un anillo de compromiso. Incluso las últimas fuentes indican que estarían listos para ser padres.

Kravitz y Tatum anunciaron su compromiso en 2023 tras dos años de relación, pero todo terminó de forma inesperada un año después.