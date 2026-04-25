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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio da la cara por Paula y pide a Damián que la readmita

El marido de Carmen intenta convencer a su padre de que debe darle otra oportunidad a la asistenta.

Tasio pide a Damián que readmita a Paula

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Gorito propondrá a Álvaro un golpe definitivo con el que ganar más dinero del que jamás habrían imaginado. ¿De qué tratará este plan?

Marta quedará esperanzada cuando Darío le prometa hacer todo lo posible para encontrar a Fina. ¿Lo lograrán?

En otro orden de cosas, Mabel no se acostumbrará a su nueva habitación y propondrá a su madre quedarse a dormir en la casa familiar.

Además, un percance con la salud de Pablo volverá a unir, momentáneamente, a la familia Salazar, que tratará de ayudarle. ¿Será este un paso más para lograr la reconciliación?

¡El drama en la casa familiar está servido! Paula estará destrozada tras su despido, así que Tasio tratará de convencer a su padre para que la readmita, ¿lo logrará?

Además, el patriarca de la familia tendrá un bonito acercamiento con Julia, a quien le contará toda la verdad sobre su pasado con Gervasio. ¿Conseguirá el perdón de su nieta?

Descubre todas las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer.

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