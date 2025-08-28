La Guardia Civil confirma a Marta y Pelayo que Santiago ha desaparecido sin dejar rastro

El sargento de la Guardia Civil ha visitado a Pelayo y Marta para informarles de que no hay ni una sola pista sobre Santiago. La investigación no avanza y los agentes se enfrentan a un caso sin testigos ni movimientos.

“Es como si se hubiese desvanecido”, ha declarado el sargento con inquietud.

Aunque por fuera mantienen la compostura, por dentro Marta y Pelayo están en tensión: saben que Santiago está muerto y temen que la policía acabe descubriéndolo. Su preocupación no es por su paradero, sino por la posibilidad de que la verdad salga a la luz antes de tiempo.

La incertidumbre crece, y con ella el miedo a que la Guardia Civil empiece a sospechar que detrás de la desaparición se esconde algo mucho más grave.