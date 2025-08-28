Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 381

Marta se derrumba ante Pelayo: “Buscaré debajo de las piedras si hace falta”

La joven reconoce sentirse culpable por la marcha de Fina y no descarta emprender su búsqueda ella misma.

Marta

Marta no ha podido más. En una conversación íntima con Pelayo, se ha mostrado completamente hundida por la marcha de Fina. Ha asegurado que no fue capaz de darle la seguridad que necesitaba y teme haberla empujado, sin querer, a tomar la decisión de marcharse.

“Le fallé y se ha ido por mi culpa”, ha dicho con los ojos vidriosos.

Aunque Pelayo le ha pedido calma y le ha recordado que ya han contratado a un detective, Marta no está dispuesta a esperar sin hacer nada. Está decidida a buscarla, incluso si eso significa moverse por todo el país.

¿Cometerá una locura? ¿Terminará descubriendo que Pelayo está detrás de todo?

