Carmen descubre la mentira de Marta sobre Fina... ¿qué le ha pasado a su amiga?

La tensión ha crecido tras la llamada de Carmen a París. Esther, la amiga de Fina, no sabía nada del supuesto viaje, lo que ha encendido todas las alarmas.

Marta, acorralada, ha tenido que confesar que todo fue una mentira: no sabe dónde está Fina. “Supongo que no sabía dónde esconderse, así que no dijo nada”, ha explicado.

De la Reina le ha confesado que solo le dejó una nota y que no sabe su paradero, y lo está pasando muy mal. Eso sí, no le cuenta que fue Fina la que mató a Santiago, y que por eso no debe preocuparse, él no es más un problema.

Carmen, desbordada por la preocupación, ha temido lo peor. Se ha imaginado que Santiago podría haber dado con ella y haberle hecho algo. Aunque Marta ha intentado calmarla, la joven quizá quiera investigar por su cuenta.