Capítulo 381
Digna se enfrenta a Pedro y le reprocha todo el daño que les ha hecho: “¿Qué tipo de relación es esta, llena de mentiras?”
Digna descubre la implicación de su marido en el despido de Joaquín como director de la empresa y le exige explicaciones.
La verdad ha golpeado con fuerza a Digna. Después de escuchar a Irene, ha decidido encarar a Pedro y exigirle la verdad. Le ha acusado de haber pagado a Górriz, de manipular a los trabajadores y de drogar a su propio hijo para hacerle creer a todos que había recaído en el alcohol. ¿Cómo pudo hacerle eso?
Pedro, acorralado, ha intentado culpar a Irene, pero Digna ya no le cree: “Yo puedo perdonar muchas cosas, pero mis hijos son intocables”, ha sentenciado.
La decepción ha sido absoluta. Digna ha comenzado a ver a Pedro con otros ojos.
Ella le ha comunicado que se marchará de la casa... ¿En qué quedará esto?
