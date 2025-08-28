Digna se enfrenta a Pedro y le reprocha todo el daño que les ha hecho: “¿Qué tipo de relación es esta, llena de mentiras?”

La verdad ha golpeado con fuerza a Digna. Después de escuchar a Irene, ha decidido encarar a Pedro y exigirle la verdad. Le ha acusado de haber pagado a Górriz, de manipular a los trabajadores y de drogar a su propio hijo para hacerle creer a todos que había recaído en el alcohol. ¿Cómo pudo hacerle eso?

Pedro, acorralado, ha intentado culpar a Irene, pero Digna ya no le cree: “Yo puedo perdonar muchas cosas, pero mis hijos son intocables”, ha sentenciado.

La decepción ha sido absoluta. Digna ha comenzado a ver a Pedro con otros ojos.

Ella le ha comunicado que se marchará de la casa... ¿En qué quedará esto?