Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 381

Digna se enfrenta a Pedro y le reprocha todo el daño que les ha hecho: “¿Qué tipo de relación es esta, llena de mentiras?”

Digna descubre la implicación de su marido en el despido de Joaquín como director de la empresa y le exige explicaciones.

Digna

Publicidad

La verdad ha golpeado con fuerza a Digna. Después de escuchar a Irene, ha decidido encarar a Pedro y exigirle la verdad. Le ha acusado de haber pagado a Górriz, de manipular a los trabajadores y de drogar a su propio hijo para hacerle creer a todos que había recaído en el alcohol. ¿Cómo pudo hacerle eso?

Pedro, acorralado, ha intentado culpar a Irene, pero Digna ya no le cree: “Yo puedo perdonar muchas cosas, pero mis hijos son intocables”, ha sentenciado.

La decepción ha sido absoluta. Digna ha comenzado a ver a Pedro con otros ojos.

Ella le ha comunicado que se marchará de la casa... ¿En qué quedará esto?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Don Pedro

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, decidida a terminar su matrimonio con Pedro

Digna

Capítulo 381 de Sueños de libertad; 28 de agosto: Digna estalla al enterarse de la verdad sobre los Carpena

Digna

Digna se enfrenta a Pedro y le reprocha todo el daño que les ha hecho: “¿Qué tipo de relación es esta, llena de mentiras?”

Marta
Capítulo 381

Marta se derrumba ante Pelayo: “Buscaré debajo de las piedras si hace falta”

Pelayo Marta
Capítulo 381

La Guardia Civil confirma a Marta y Pelayo que Santiago ha desaparecido sin dejar rastro

Marta y Carmen
Capítulo 381

Carmen descubre la mentira de Marta sobre Fina... ¿qué le ha pasado a su amiga?

Al saber que Fina nunca ha viajado a París, Carmen entra en pánico ante la posibilidad de que Santiago la haya encontrado.

“Va a ser un placer fastidiar a tu padre”: David y César se alían en el próximo capítulo de La Encrucijada
Avance | Capítulo 19

“Va a ser un placer fastidiar a tu padre”: David y César se alían en el próximo capítulo de La Encrucijada

El primogénito pedirá ayuda al mexicano para poder estabilizar el futuro de la empresa.

Latif despierta a Ferit con una lección que revoluciona la mansión Korhan

Latif despierta a Ferit con una lección que revoluciona la mansión Korhan

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta teme que la policía descubra lo que pasó con Santiago

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta teme que la policía descubra lo que pasó con Santiago

Capítulo 380 de Sueños de libertad; 27 de agosto: Digna se entera de la verdad sobre su marido Pedro

Capítulo 380 de Sueños de libertad; 27 de agosto: Digna se entera de la verdad sobre su marido Pedro

Publicidad