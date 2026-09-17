Resumen
Capítulo 650 de Sueños de libertad; 17 de septiembre: un envenenamiento frustrado, un beso correspondido y un posible embarazo
Menudo capitulazo hemos vivido hoy: Beatriz ha intentado envenenar a Begoña y ha descubierto que podría estar embarazada y, además, Bianca ha besado a Fina.
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…
Bianca ha conseguido acercarse aún más a Fina y, finalmente...¡la ha besado! Para su sorpresa, la fotógrafa le ha correspondido, mientras Marta siente que algo se ha roto en su relación con ella. ¿Le contará la fotógrafa a la argentina lo que ha pasado?
Por otro lado, Beatriz ha seguido adelante con su plan de acabar para siempre con Begoña. La niñera de Juanito ha intentado envenenar a la enfermera para apartarla de su vida con Gabriel y Juanito, pero un mareo ha hecho que la taza se le caiga al suelo antes de entregársela. ¿Volverá a intentarlo?
De hecho ese mareo ha provocado que aumenten totalmente las sospechas de Beatriz. La joven cree que podría estar embarazada y se lo ha contado todo a Gabriel. ¡El empresario se ha quedado en shock!
La niñera está feliz ante la posibilidad de formar la familia que tanto desea, aunque sigue obsesionada con apartar a Begoña de sus vidas.
Miguel ha defendido a Claudia ante sus padres, reprochándoles que la juzguen por su pasado. El doctor ha dejado claro que quiere a su novia y que desea construir un futuro con ella. Después, ambos se han besado confesándose lo enamorados que están el uno del otro.
Y Gabriel ha conseguido que Tasio caiga en su trampa y lo ha acusado injustamente de haberle agravado una lesión. Como represalia, el empresario ha decidido despedir a su primo de la fábrica.
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