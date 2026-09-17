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Capítulo 650 de Sueños de libertad; 17 de septiembre: un envenenamiento frustrado, un beso correspondido y un posible embarazo

Menudo capitulazo hemos vivido hoy: Beatriz ha intentado envenenar a Begoña y ha descubierto que podría estar embarazada y, además, Bianca ha besado a Fina.

Capítulo 650 de Sueños de libertad; 17 de septiembre: un envenenamiento frustrado, un beso correspondido y un posible embarazo

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Julia Zapata López
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Bianca ha conseguido acercarse aún más a Fina y, finalmente...¡la ha besado! Para su sorpresa, la fotógrafa le ha correspondido, mientras Marta siente que algo se ha roto en su relación con ella. ¿Le contará la fotógrafa a la argentina lo que ha pasado?

Por otro lado, Beatriz ha seguido adelante con su plan de acabar para siempre con Begoña. La niñera de Juanito ha intentado envenenar a la enfermera para apartarla de su vida con Gabriel y Juanito, pero un mareo ha hecho que la taza se le caiga al suelo antes de entregársela. ¿Volverá a intentarlo?

De hecho ese mareo ha provocado que aumenten totalmente las sospechas de Beatriz. La joven cree que podría estar embarazada y se lo ha contado todo a Gabriel. ¡El empresario se ha quedado en shock!

La niñera está feliz ante la posibilidad de formar la familia que tanto desea, aunque sigue obsesionada con apartar a Begoña de sus vidas.

Miguel ha defendido a Claudia ante sus padres, reprochándoles que la juzguen por su pasado. El doctor ha dejado claro que quiere a su novia y que desea construir un futuro con ella. Después, ambos se han besado confesándose lo enamorados que están el uno del otro.

Y Gabriel ha conseguido que Tasio caiga en su trampa y lo ha acusado injustamente de haberle agravado una lesión. Como represalia, el empresario ha decidido despedir a su primo de la fábrica.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Series

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Capítulo 650 de Sueños de libertad; 17 de septiembre: un envenenamiento frustrado, un beso correspondido y un posible embarazo

Capítulo 650 de Sueños de libertad; 17 de septiembre: un envenenamiento frustrado, un beso correspondido y un posible embarazo

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