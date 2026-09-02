Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz enseña a Gabriel las fotos que podrían acabar con su matrimonio

SUEÑOS DE LIBERTAD

Beatriz pone en manos de Gabriel las fotos de Begoña y Andrés que pueden destruir su matrimonio

Beatriz lleva su venganza un paso más allá y muestra a Gabriel las comprometidas imágenes de Begoña junto a Andrés, poniendo al empresario frente a una dolorosa realidad.

Beatriz seguirá adelante con su plan y enseñará a Gabriel las fotografías que tomó de Begoña y Andrés. Las imágenes comprometen seriamente a su mujer y a su primo y amenazan con provocar un terremoto en su matrimonio.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, también veremos a Pablo rodeado del cariño de los Salazar antes de entrar en quirófano, mientras Tasio sorprenderá a Paula proponiéndole alquilar una casa para empezar a vivir juntos.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Vídeos