Beatriz pone en manos de Gabriel las fotos de Begoña y Andrés que pueden destruir su matrimonio

Beatriz seguirá adelante con su plan y enseñará a Gabriel las fotografías que tomó de Begoña y Andrés. Las imágenes comprometen seriamente a su mujer y a su primo y amenazan con provocar un terremoto en su matrimonio.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, también veremos a Pablo rodeado del cariño de los Salazar antes de entrar en quirófano, mientras Tasio sorprenderá a Paula proponiéndole alquilar una casa para empezar a vivir juntos.

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