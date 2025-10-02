Gabriel logra ganarse a Isabel prometiéndole un futuro juntos: “Llevaré a cabo mi venganza contigo a mi lado”

Gabriel ha estado a punto de ser descubierto por su familia. Isabel ya sabe que su prometido es en realidad Gabriel De la Reina y ha estado a punto de delatarlo ante su familia.

Cansada de sus mentiras, ha descolgado el teléfono dispuesto a contárselo todo a Damián, pero en el último segundo Gabriel le ha colgado el teléfono y ha conseguido, de nuevo, ganarse su confianza.

Le ha contado que su plan era llevar a la fábrica a la ruina para que Brossard pudiera comprarla por debajo de su nivel de mercado. ¡Quiere vengarse de ellos cómo sea!

Se excusa mintiendo que, por eso, ha tenido que llevar una doble identidad, pero su amor por ella es lo único que es verdad. La joven le cree y… ¡le perdona!

“Me tendrás a tu lado”, le dice a Gabriel mientras le besa con pasión. Parece que de nuevo Gabriel ha ganado la partida.