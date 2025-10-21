Antena 3 LogoAntena3
Damián, destrozado, le pide a Luz un diagnóstico de Andrés: “Puede tener graves secuelas”

El patriarca le ha pedido a la doctora que sea franca con él, y le cuente qué secuelas puede tener Andrés tras el coma.

Damián está muy triste por todo lo sucedido con la explosión de la fábrica, y para colmo, un operario ha fallecido y su hijo Andrés... ¡Está en coma!

Luz ha intentado consolarle, y le ha pedido positividad ante la situación de Andrés, al menos está consciente, pero Damián no lo ve así.

El patriarca está hundido, perdió a Jesús hace solo algunos meses y ahora no puede perder a su hijo pequeño. Le pide, por ello, sinceridad a Luz: ¿se va a salvar Andrés?

La doctora ha tratado de animarle, pero siendo realistas... ¡Nadie sabe cómo va a despertar! ¡Puede tener graves secuelas!

Damián cree que “esto no es un accidente, es un castigo” y piensa que es hacia él... ¡En referencia a la muerte de don Pedro! Cree que ahora la vida se está vengando de él y se siente culpable... ¿Qué pasará?

