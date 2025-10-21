Antena 3 LogoAntena3
Renacer 20 de octubre

Evren y Naz dan un giro a su historia tras la conversación más sincera entre ambos

Evren se sincera con Naz y reconoce sus dudas. Pero la reacción de ella le sorprende: no quiere un adiós, sino una nueva oportunidad.

Evren ha llegado al restaurante con la intención de sincerarse. Le ha confesado a Naz que no está preparado para una relación, que su pasado con Bahar lo tiene confundido y que no es el momento. Pero cuando ha intentado usar la típica excusa del "no eres tú, soy yo", Naz lo ha callado, demostrando que no es una mujer dispuesta a ser una víctima.

En lugar de un adiós, le ha pedido empezar de cero, pero de una forma diferente: “¿Podríamos empezar hoy aquí a intentar ser amigos?”. Naz ha pensado que ha ido muy rápido con él y, por ello, se ha presentado de nuevo como si no se conocieran.

La conversación, que empezó como una ruptura, ha terminado con risas y el inicio de una nueva historia. ¿Qué pasará entre ellos? Solo el tiempo lo dirá.

