Renacer 20 de octubre
“No renunciaré a ti ni a él”: Parla se sincera con Umay y consigue recuperar a su hermana
Parla decide hablar desde el corazón y consigue que Umay la escuche por fin.
El reencuentro ha sido tenso. Parla ha sido la primera en abrir su corazón, intentando que Umay viera que ella también sufre. “No eres la única que está triste o se siente ignorada... yo soy el chivo expiatorio”, le ha confesado.
Pero Umay le ha dejado claro que su dolor no era por celos, sino por sentirse traicionada: “Si hubieras venido a hablar conmigo y me hubieras dicho que te gustaba, no me habría dolido tanto”.
Ha sido entonces cuando Parla ha puesto las cartas sobre la mesa. Le ha confesado a Umay que Cem es el único amigo que tiene y que no hay nada entre ellos: “Voy a seguir siendo su amiga. No renunciaré a él por ti ni renunciaré a ti por él”.
Luego, la tensión se ha roto de la forma más inesperada. Parla ha criticado el grafiti que Umay había pintado, y ella, en lugar de enfadarse, la ha retado a que lo arreglara. ¡Por fin se han reconciliado!
