Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 20 de octubre

“No renunciaré a ti ni a él”: Parla se sincera con Umay y consigue recuperar a su hermana

Parla decide hablar desde el corazón y consigue que Umay la escuche por fin.

Parla se sincera con Umay y consigue recuperar a su hermana

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

El reencuentro ha sido tenso. Parla ha sido la primera en abrir su corazón, intentando que Umay viera que ella también sufre. “No eres la única que está triste o se siente ignorada... yo soy el chivo expiatorio”, le ha confesado.

Pero Umay le ha dejado claro que su dolor no era por celos, sino por sentirse traicionada: “Si hubieras venido a hablar conmigo y me hubieras dicho que te gustaba, no me habría dolido tanto”.

Ha sido entonces cuando Parla ha puesto las cartas sobre la mesa. Le ha confesado a Umay que Cem es el único amigo que tiene y que no hay nada entre ellos: “Voy a seguir siendo su amiga. No renunciaré a él por ti ni renunciaré a ti por él”.

Luego, la tensión se ha roto de la forma más inesperada. Parla ha criticado el grafiti que Umay había pintado, y ella, en lugar de enfadarse, la ha retado a que lo arreglara. ¡Por fin se han reconciliado!

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Evren y Naz dan un giro a su historia tras la conversación más sincera entre ambos

Evren y Naz dan un giro a su historia tras la conversación más sincera entre ambos

Parla se sincera con Umay y consigue recuperar a su hermana

“No renunciaré a ti ni a él”: Parla se sincera con Umay y consigue recuperar a su hermana

Evren felicita a Bahar y termina con un consejo que la deja sin aliento

El elogio más amargo: Evren felicita a Bahar y termina con un consejo que la deja sin aliento

La hija de dos pacientes deja sin palabras a Uras y Seren con su lección sobre el amor
Renacer 20 de octubre

La hija de dos pacientes deja sin palabras a Uras y Seren con su lección sobre el amor

Naz se rinde: renuncia a su sueño americano tras descubrir la verdad sobre Bahar y Evren
Renacer 20 de octubre

Naz se rinde: renuncia a su sueño americano tras descubrir la verdad sobre Bahar y Evren

La respuesta de Evren que destroza a Bahar cuando aún creía en su amor
Renacer 20 de octubre

“No te martirices”: la respuesta de Evren que destroza a Bahar cuando aún creía en su amor

Después de todo lo vivido, Bahar busca una mínima señal de esperanza, pero la indiferencia de Evren la deja sin fuerzas y con el corazón aún más roto.

"Estás mintiendo": Begoña acorrala a María en los próximos capítulos de Sueños de libertad
De lunes a viernes a las 15:45h

"Estás mintiendo": Begoña acorrala a María en los próximos capítulos de Sueños de libertad

La enfermera estará convencida de que María recuperó la movilidad en sus piernas hace tiempo, pero lo ocultó a todos para mantener a Andrés a su lado.

Dani Tatay

Nos colamos en el rodaje de la explosión de Perfumerías de la Reina en Sueños de libertad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María acusa a Gabriel de haber intentado matar a Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María acusa a Gabriel de haber intentado matar a Andrés

Capítulo 418 de Sueños de libertad; 20 de octubre: Preocupación máxima entre los De la Reina: Andrés podría no despertar

Capítulo 418 de Sueños de libertad; 20 de octubre: Preocupación máxima entre los De la Reina al saber que Andrés podría no despertar

Publicidad