Resumen

Capítulo 419 de Sueños de libertad; 21 de octubre: Gabriel sano y salvo, mientras Andrés se queda en coma en el hospital

El causante de la explosión ha vuelto a casa de la Reina mientras Andrés sigue con un diagnóstico incierto en el hospital.

Begoña y Gabriel

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

La operación de Andrés sale bien, pero se queda en coma en el hospital, con pronóstico reservado: no saben cuáles serán las secuelas que tendrá cuando despierte. ¡Damián está destrozado a su lado! ¡Teme perder a otro hijo!

Por su parte, Gabriel ha vuelto a casa junto a Begoña con algunas heridas superficiales... Y no le gusta nada la preocupación de la joven con respecto a Andrés, ¿está celosa?

En la fábrica, Marta y Tasio han convocado una junta extraordinaria, y han propuesto a los Merino y Cristina, abrir las puertas a un nuevo socio capitalista, ya que necesitan dinero como sea. ¿Aceptarán?

En casa de la Reina, Maríase ha enfrentado a Gabriel, no entiende por qué ha forzado la caldera durante el día, y le ha acusado de intentar matar a Andrés. Sin embargo, al amenazarle, él ha contraatacado... Si le denuncia, contará que tiene movilidad y enseñará la carta firmada por Jesús donde le acusa del asesinato de Víctor. ¿Deberá seguir confiando en él?

