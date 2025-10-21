Capítulo 419 de Sueños de libertad; 21 de octubre: Gabriel sano y salvo, mientras Andrés se queda en coma en el hospital

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

La operación de Andrés sale bien, pero se queda en coma en el hospital, con pronóstico reservado: no saben cuáles serán las secuelas que tendrá cuando despierte. ¡Damián está destrozado a su lado! ¡Teme perder a otro hijo!

Por su parte, Gabriel ha vuelto a casa junto a Begoña con algunas heridas superficiales... Y no le gusta nada la preocupación de la joven con respecto a Andrés, ¿está celosa?

En la fábrica, Marta y Tasio han convocado una junta extraordinaria, y han propuesto a los Merino y Cristina, abrir las puertas a un nuevo socio capitalista, ya que necesitan dinero como sea. ¿Aceptarán?

En casa de la Reina, Maríase ha enfrentado a Gabriel, no entiende por qué ha forzado la caldera durante el día, y le ha acusado de intentar matar a Andrés. Sin embargo, al amenazarle, él ha contraatacado... Si le denuncia, contará que tiene movilidad y enseñará la carta firmada por Jesús donde le acusa del asesinato de Víctor. ¿Deberá seguir confiando en él?

