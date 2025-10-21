Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 419

María le desvela a Luz que ha sentido calambres en las piernas... ¿qué pretende?

La joven, muy afectada tras lo que le ha pasado a Andrés, decide poner en marcha su propio plan: ¿Cuál es?

María le desvela a Luz que ha sentido calambres en las piernas... ¿qué pretende?

Publicidad

María ha decidido confesarle a Luz que ha empezado a sentir movimientos en sus piernas.

La doctora no ha creído lo que le decía en un primer momento, pero María le ha asegurado que, desde el día de la explosión ha sentido algún que otro movimiento en los dedos de los pies.

¿Por qué está contando todo esto ahora?

Luz le ha propuesto que, ya que están en el hospital con Andrés, le pidan a uno de los médicos que le haga una revisión y ella ha aceptado. ¿Qué pasará cuando confirmen que tiene movilidad?

¿Explicará María que lleva ya mucho tiempo sabiéndolo?
Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

María le desvela a Luz que ha sentido calambres en las piernas... ¿qué pretende?

María le desvela a Luz que ha sentido calambres en las piernas... ¿qué pretende?

Gabriel contraataca a María: si intenta denunciarle, sacará su as bajo la manga

Gabriel contraataca a María: si intenta denunciarle, sacará su as bajo la manga

¡La junta directiva, desesperada por salvar la fábrica!: “Hay que buscar a un nuevo socio capitalista”

¡La junta directiva, desesperada por salvar la fábrica!: “Hay que buscar a un nuevo socio capitalista”

Damián, destrozado, le pide a Luz un diagnóstico de Andrés: “Puede tener graves secuelas”
Capítulo 419

Damián, destrozado, le pide a Luz un diagnóstico de Andrés: “Puede tener graves secuelas”

Seyran vuelve a demostrar que solo ella puede calmar a Ferit en su peor momento
Revívelo

Seyran vuelve a demostrar que solo ella puede calmar a Ferit en su peor momento

¿Cerrar el pasado o mirar al futuro? Bahar se enfrenta a su noche más decisiva en Renacer
Avance

¿Cerrar el pasado o mirar al futuro? Bahar se enfrenta a su noche más decisiva en Renacer

Timur prepara una pedida de mano inolvidable, mientras Bahar intenta huir de los recuerdos de Evren. Nada saldrá como esperan. No te pierdas el nuevo capitulazo de tu serie turca favorita.

Evren y Naz dan un giro a su historia tras la conversación más sincera entre ambos
Renacer 20 de octubre

Evren y Naz dan un giro a su historia tras la conversación más sincera entre ambos

Evren se sincera con Naz y reconoce sus dudas. Pero la reacción de ella le sorprende: no quiere un adiós, sino una nueva oportunidad.

Parla se sincera con Umay y consigue recuperar a su hermana

“No renunciaré a ti ni a él”: Parla se sincera con Umay y consigue recuperar a su hermana

Evren felicita a Bahar y termina con un consejo que la deja sin aliento

El elogio más amargo: Evren felicita a Bahar y termina con un consejo que la deja sin aliento

La hija de dos pacientes deja sin palabras a Uras y Seren con su lección sobre el amor

La hija de dos pacientes deja sin palabras a Uras y Seren con su lección sobre el amor

Publicidad