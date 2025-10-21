Capítulo 419
María le desvela a Luz que ha sentido calambres en las piernas... ¿qué pretende?
La joven, muy afectada tras lo que le ha pasado a Andrés, decide poner en marcha su propio plan: ¿Cuál es?
María ha decidido confesarle a Luz que ha empezado a sentir movimientos en sus piernas.
La doctora no ha creído lo que le decía en un primer momento, pero María le ha asegurado que, desde el día de la explosión ha sentido algún que otro movimiento en los dedos de los pies.
¿Por qué está contando todo esto ahora?
Luz le ha propuesto que, ya que están en el hospital con Andrés, le pidan a uno de los médicos que le haga una revisión y ella ha aceptado. ¿Qué pasará cuando confirmen que tiene movilidad?
