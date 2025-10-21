Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 419

¡La junta directiva, desesperada por salvar la fábrica!: “Hay que buscar a un nuevo socio capitalista”

Marta y Tasio, tras haber hecho números, ponen encima de la mesa la dura situación de la empresa: necesitan abrir las puertas a un nuevo socio capitalista.

¡La junta directiva, desesperada por salvar la fábrica!: “Hay que buscar a un nuevo socio capitalista”

Publicidad

Marta y Tasio están trabajando a contrarreloj para conseguir salvar la fábrica y que los daños de la explosión tengan el menor impacto posible en los trabajadores y en los clientes.

Sin embargo, la situación pinta muy mal. Es imposible reanudar en este momento la producción y en breves se quedarán sin stock. ¿Qué va a pasar?

Junto a los hermanos Merino y Cristina, la junta tiene una importante reunión para intentar buscar una solución ante el incidente. Y la única idea que ven plausible Marta y Tasio es... ¡buscar a un nuevo socio capitalista!

La empresa necesita a alguien que inyecte dinero en las arcas, y solo consiguiendo un socio capitalista nuevo se salvará la situación.

¿Qué opinará Damián? ¿Los Merino estarán a favor de esta medida?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

¡La junta directiva, desesperada por salvar la fábrica!: “Hay que buscar a un nuevo socio capitalista”

¡La junta directiva, desesperada por salvar la fábrica!: “Hay que buscar a un nuevo socio capitalista”

Damián, destrozado, le pide a Luz un diagnóstico de Andrés: “Puede tener graves secuelas”

Damián, destrozado, le pide a Luz un diagnóstico de Andrés: “Puede tener graves secuelas”

Seyran vuelve a demostrar que solo ella puede calmar a Ferit en su peor momento

Seyran vuelve a demostrar que solo ella puede calmar a Ferit en su peor momento

¿Cerrar el pasado o mirar al futuro? Bahar se enfrenta a su noche más decisiva en Renacer
Avance

¿Cerrar el pasado o mirar al futuro? Bahar se enfrenta a su noche más decisiva en Renacer

Evren y Naz dan un giro a su historia tras la conversación más sincera entre ambos
Renacer 20 de octubre

Evren y Naz dan un giro a su historia tras la conversación más sincera entre ambos

Parla se sincera con Umay y consigue recuperar a su hermana
Renacer 20 de octubre

“No renunciaré a ti ni a él”: Parla se sincera con Umay y consigue recuperar a su hermana

Parla decide hablar desde el corazón y consigue que Umay la escuche por fin.

Evren felicita a Bahar y termina con un consejo que la deja sin aliento
Renacer 20 de octubre

El elogio más amargo: Evren felicita a Bahar y termina con un consejo que la deja sin aliento

Bahar consigue lo imposible en el quirófano y se gana el respeto de Evren. Pero lo que parecía un reconocimiento termina convirtiéndose en una humillación.

La hija de dos pacientes deja sin palabras a Uras y Seren con su lección sobre el amor

La hija de dos pacientes deja sin palabras a Uras y Seren con su lección sobre el amor

Naz se rinde: renuncia a su sueño americano tras descubrir la verdad sobre Bahar y Evren

Naz se rinde: renuncia a su sueño americano tras descubrir la verdad sobre Bahar y Evren

La respuesta de Evren que destroza a Bahar cuando aún creía en su amor

“No te martirices”: la respuesta de Evren que destroza a Bahar cuando aún creía en su amor

Publicidad