¡La junta directiva, desesperada por salvar la fábrica!: “Hay que buscar a un nuevo socio capitalista”

Marta y Tasio están trabajando a contrarreloj para conseguir salvar la fábrica y que los daños de la explosión tengan el menor impacto posible en los trabajadores y en los clientes.

Sin embargo, la situación pinta muy mal. Es imposible reanudar en este momento la producción y en breves se quedarán sin stock. ¿Qué va a pasar?

Junto a los hermanos Merino y Cristina, la junta tiene una importante reunión para intentar buscar una solución ante el incidente. Y la única idea que ven plausible Marta y Tasio es... ¡buscar a un nuevo socio capitalista!

La empresa necesita a alguien que inyecte dinero en las arcas, y solo consiguiendo un socio capitalista nuevo se salvará la situación.

¿Qué opinará Damián? ¿Los Merino estarán a favor de esta medida?