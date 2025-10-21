Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña quiere parar su boda hasta que Andrés despierte

La joven pretende paralizar sus planes de boda con Gabriel, hasta que Andrés se recupere.

Begoña

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Seguirá la preocupación por la salud de Andrés en la familia de la Reina, especialmente en Begoña... ¿Es que no ha conseguido olvidarle?

De hecho, la enfermera le ha confesado a Luz, que, mientras Andrés siga así, sus planes de boda con Gabriel se posponen. Quiere que Andrés esté bien, eso es lo prioritario para ella.

Digna irá al hospital a ver a su sobrino y a apoyar a Damián, pero, ¿podrán dejar a un lado los reproches y apoyarse?

Por su parte, la junta, decidida a encontrar un socio capitalista, le comunicará a Damián su decisión... ¡Y él se negará en rotundo! ¡No va a vender su fábrica a nadie!

Adelántate a la emisión y disfruta del capítulo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Begoña

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña quiere parar su boda hasta que Andrés despierte

Begoña y Gabriel

Capítulo 419 de Sueños de libertad; 21 de octubre: Gabriel sano y salvo, mientras Andrés se queda en coma en el hospital

María le desvela a Luz que ha sentido calambres en las piernas... ¿qué pretende?

María le desvela a Luz que ha sentido calambres en las piernas... ¿qué pretende?

Gabriel contraataca a María: si intenta denunciarle, sacará su as bajo la manga
Capítulo 419

Gabriel contraataca a María: si intenta denunciarle, sacará su as bajo la manga

¡La junta directiva, desesperada por salvar la fábrica!: “Hay que buscar a un nuevo socio capitalista”
Capítulo 419

¡La junta directiva, desesperada por salvar la fábrica!: “Hay que buscar a un nuevo socio capitalista”

Damián, destrozado, le pide a Luz un diagnóstico de Andrés: “Puede tener graves secuelas”
Capítulo 419

Damián, destrozado, le pide a Luz un diagnóstico de Andrés: “Puede tener graves secuelas”

El patriarca le ha pedido a la doctora que sea franca con él, y le cuente qué secuelas puede tener Andrés tras el coma.

Seyran vuelve a demostrar que solo ella puede calmar a Ferit en su peor momento
Revívelo

Seyran vuelve a demostrar que solo ella puede calmar a Ferit en su peor momento

Ferit pierde el control, cegado por la ira y la tristeza. Solo Seyran consigue detenerlo y recordarle que no está solo.

¿Cerrar el pasado o mirar al futuro? Bahar se enfrenta a su noche más decisiva en Renacer

¿Cerrar el pasado o mirar al futuro? Bahar se enfrenta a su noche más decisiva en Renacer

Evren y Naz dan un giro a su historia tras la conversación más sincera entre ambos

Evren y Naz dan un giro a su historia tras la conversación más sincera entre ambos

Parla se sincera con Umay y consigue recuperar a su hermana

“No renunciaré a ti ni a él”: Parla se sincera con Umay y consigue recuperar a su hermana

Publicidad