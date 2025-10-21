Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña quiere parar su boda hasta que Andrés despierte

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Seguirá la preocupación por la salud de Andrés en la familia de la Reina, especialmente en Begoña... ¿Es que no ha conseguido olvidarle?

De hecho, la enfermera le ha confesado a Luz, que, mientras Andrés siga así, sus planes de boda con Gabriel se posponen. Quiere que Andrés esté bien, eso es lo prioritario para ella.

Digna irá al hospital a ver a su sobrino y a apoyar a Damián, pero, ¿podrán dejar a un lado los reproches y apoyarse?

Por su parte, la junta, decidida a encontrar un socio capitalista, le comunicará a Damián su decisión... ¡Y él se negará en rotundo! ¡No va a vender su fábrica a nadie!

