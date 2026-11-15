El secreto | Capítulo 11
“Soy cleptómana”: Azra miente a Sevim para evitar que descubra el chantaje de Tülay
La mujer de Cihan ha robado una pulsera en una joyería delante de su suegra, pero las cámaras de seguridad la han pillado.
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Tülay necesita dinero urgentemente y por eso ha decidido chantajear a Azra con enseñarle una foto suya con Mustafa a su marido. La joven ha entrado en pánico y ha hecho lo primero que se le ha ocurrido para conseguir el dinero lo más rápido posible: robar en una tienda.
Mientras Sevim miraba varios productos en una joyería, Azra se ha metido una pulsera cara en el bolso y se ha marchado con una excusa. El problema es que las cámaras la han pillado y Sevim ha tenido que dar la cara por ella.
Al llegar a casa, Sevim le ha echado en cara a Azra el mal rato que le ha hecho pasar y le ha preguntado que por qué lo ha hecho. La mujer de Cihan se ha venido completamente abajo y le ha dicho lo primero que se le ha venido a la mente: “Soy cleptómana. No puedo controlarme”.
Sevim no da crédito a lo que su nuera le está contando, pero, al verla tan mal últimamente, termina creyéndoselo. Le guardará el secreto con la condición de que vaya a terapia. ¿Acabará enterándose Cihan de lo ocurrido?
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