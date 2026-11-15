“Soy cleptómana”: Azra miente a Sevim para evitar que descubra el chantaje de Tülay

Tülay necesita dinero urgentemente y por eso ha decidido chantajear a Azra con enseñarle una foto suya con Mustafa a su marido. La joven ha entrado en pánico y ha hecho lo primero que se le ha ocurrido para conseguir el dinero lo más rápido posible: robar en una tienda.

Mientras Sevim miraba varios productos en una joyería, Azra se ha metido una pulsera cara en el bolso y se ha marchado con una excusa. El problema es que las cámaras la han pillado y Sevim ha tenido que dar la cara por ella.

Al llegar a casa, Sevim le ha echado en cara a Azra el mal rato que le ha hecho pasar y le ha preguntado que por qué lo ha hecho. La mujer de Cihan se ha venido completamente abajo y le ha dicho lo primero que se le ha venido a la mente: “Soy cleptómana. No puedo controlarme”.

Sevim no da crédito a lo que su nuera le está contando, pero, al verla tan mal últimamente, termina creyéndoselo. Le guardará el secreto con la condición de que vaya a terapia. ¿Acabará enterándose Cihan de lo ocurrido?