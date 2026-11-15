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El secreto | Capítulo 11

Serhat estalla contra Berrak y vuelve a echarla de casa: “El día que des a luz, te quitaré ese bebé”

El empresario ha descubierto que su exmujer ha intentado dejarlo quedar mal delante de sus hijas y la ha echado de la mansión.

Serhat estalla contra Berrak y vuelve a echarla de casa: “El día que des a luz, te quitaré ese bebé”

Serhat estalla contra Berrak y vuelve a echarla de casa: “El día que des a luz, te quitaré ese bebé”

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Patri Bea
Patri Bea
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Berrak dejó los resultados de las pruebas de paternidad que pidió Sevim en la habitación de Serhat para que las niñas lo encontrasen y pensasen que su padre dudase de si ellas eran realmente sus hijas.

Aunque Serhat se ha enfadado y decepcionado mucho con su madre por pedir esas pruebas a sus espaldas, con quien realmente ha estallado es con Berrak, ya que se ha dado cuenta de las sucias intenciones que tenía dejando esos papeles en su cuarto.

“Quiero que te largues de aquí. No quiero que te acerques a mis hijas”, le dice Serhat furioso a Berrak mientras le pone una maleta encima de su cama. No piensa seguir soportando su presencia a diario.

El empresario le asegura a su exmujer que tendrá a unos hombres pendientes de ella a todas horas para evitar que abandone la ciudad durante su embarazo. “El día que des a luz, te quitaré ese bebé”, le asegura Serhat. ¿A dónde irá ahora Berrak? ¿Llegarán a un acuerdo sobre la custodia de la criatura que viene en camino?

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