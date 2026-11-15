Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista exclusiva

Fátima Baeza nos adelanta cómo va a evolucionar la relación entre sor Amparo y Don Agustín en Sueños de libertad: "Surgirá otra vez algo especial"

La actriz se ha incorporado a la serie más vista de la televisión con un personaje muy especial.

Fátima Baeza nos adelanta cómo va a evolucionar la relación entre sor Amparo y Don Agustín en Sueños de libertad: "Surgirá otra vez algo especial"

Fátima Baeza nos adelanta cómo va a evolucionar la relación entre sor Amparo y Don Agustín en Sueños de libertad: "Surgirá otra vez algo especial"

Publicidad

Julia Zapata López
Publicado:

Fátima Baeza ha llegado pisando fuerte a Sueños de libertad. La actriz se mete en la piel de sor Amparo, alguien del pasado de Don Agustín, que llega a la colonia para ayudar a Claudia en la casa cuna.

Se conocieron cuando ambos eran misioneros en Guinea, donde compartieron un pasado que parece haber dejado huella en sor Amparo.

Hemos hablado con Fátima Baeza, la actriz que da vida a este nuevo personaje que promete poner patas arriba la vida del párroco de la colonia.

Sor Amparo quería mucho a don Agustín

La actriz nos ha contado que está muy ilusionada con esta nueva aventura profesional y que no puede estar más contenta de haberse incorporado a la familia de Sueños de libertad: "Te sientes muy arropada".

Fátima Baeza también nos ha desvelado cómo vivió sor Amparo el reencuentro con Don Agustín, un momento que dejó a la religiosa con un sabor agridulce.

Y es que sor Amparo se alegró muchísimo de volver a ver a su amigo, ya que le tenía un cariño muy especial e incluso lo tenía un poco idealizado, nos ha confesado la actriz, pero don Agustín se mostró frío y distante.

Don Agustín protagoniza un incómodo reencuentro con sor Amparo en la tienda

Don Agustín protagoniza un incómodo reencuentro con sor Amparo en la tienda: ¿de qué se conocen?

"Había una especie de relación amorosa", nos ha contado Fátima Baeza, dejando caer que sor Amparo sentía algo más que una simple amistad por Don Agustín.

Sin embargo, pronto se dará cuenta de que el sacerdote ya no es el hombre que conoció años atrás.

Lejos de rendirse, la religiosa intentará recuperar a su amigo y descubrir qué le ha llevado a cambiar tanto: "Se irá acercando a él para descubrir qué le ha pasado para haber cambiado tanto".

Es un placer trabajar con Daniel Albadalejo

Fátima Baeza también nos ha revelado que ha tenido mucha suerte de compartir tantas secuencias con Daniel Albaladejo, el actor que interpreta a Don Agustín. "Es un gran actor", nos ha confesado. Trabajar con él ha sido, sin duda, otro de los grandes regalos de su incorporación a Sueños de libertad.

Además, la actriz nos ha contado las cosas que tienen en común con su personaje y nos ha adelantado qué podemos esperar de la relación entre la religiosa y el párroco. Y es que, por sus palabras, parece que entre ambos podría volver a nacer un sentimiento muy bonito.

¿Conseguirán sor Amparo y Don Agustín recuperar la conexión que tuvieron en el pasado? Sigue disfrutando de Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión, de lunes a viernes a las 15:45 h en Antena 3 y también en atresplayer. ¡Y no te pierdas todo lo que nos ha contado Fátima Baeza sobre su personaje!

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Fátima Baeza nos adelanta cómo va a evolucionar la relación entre sor Amparo y Don Agustín en Sueños de libertad: "Surgirá otra vez algo especial"

Fátima Baeza nos adelanta cómo va a evolucionar la relación entre sor Amparo y Don Agustín en Sueños de libertad: "Surgirá otra vez algo especial"

Lucía abre los ojos a Dolores sobre Héctor: “Tenemos que ir a la Guardia Civil”

Lucía abre los ojos a Dolores sobre Héctor: “Tenemos que ir a la Guardia Civil”

“Que me gusten los hombres no quiere decir que no sea fuerte”: la conversación más sincera entre Germán y su madre

“Que me gusten los hombres no quiere decir que no sea fuerte”: la conversación más sincera entre Germán y su madre

Gabriel en el capítulo 692 de Sueños de libertad
Semana del 16 al 20 de noviembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel, contra las cuerdas por culpa de los De la Reina y Cifuentes

Alya y Cihan en En tierra lejana
En tierra lejana

Los cinco momentos en los que Cihan ha demostrado que está enamorado de Alya en En tierra lejana

Zeynep acepta la propuesta de matrimonio de Serhat, esta noche en El secreto
A las 22:00

Zeynep acepta la propuesta de matrimonio de Serhat, esta noche en El secreto

La profesora se da cuenta de que la única forma que tiene de adoptar a Kader pronto es casándose con el empresario.

Damián
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, dispuesto a conseguir que Paula se marche de Toledo

El patriarca tiene claro que quiere romper la pareja de su hijo Tasio con Paula, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario.

¿Dónde hemos visto a los protagonistas de Entre tierras? Estas son otras series de Atresmedia en las que triunfaron

¿Dónde hemos visto a los protagonistas de Entre tierras? Estas son otras series de Atresmedia en las que triunfaron

Julia y Juanito posando en Sueños de libertad

¡Se te derretirá el corazón! Descubre las fotografías inéditas de Julia y Juanito en Sueños de libertad

Kader, la niña que busca el cariño de su madre: las escenas más emotivas de El secreto

Kader, la niña que busca el cariño de su madre: las escenas más emotivas de El secreto

Publicidad