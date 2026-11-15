Fátima Baeza nos adelanta cómo va a evolucionar la relación entre sor Amparo y Don Agustín en Sueños de libertad: "Surgirá otra vez algo especial"

Fátima Baeza ha llegado pisando fuerte a Sueños de libertad. La actriz se mete en la piel de sor Amparo, alguien del pasado de Don Agustín, que llega a la colonia para ayudar a Claudia en la casa cuna.

Se conocieron cuando ambos eran misioneros en Guinea, donde compartieron un pasado que parece haber dejado huella en sor Amparo.

Hemos hablado con Fátima Baeza, la actriz que da vida a este nuevo personaje que promete poner patas arriba la vida del párroco de la colonia.

Sor Amparo quería mucho a don Agustín

La actriz nos ha contado que está muy ilusionada con esta nueva aventura profesional y que no puede estar más contenta de haberse incorporado a la familia de Sueños de libertad: "Te sientes muy arropada".

Fátima Baeza también nos ha desvelado cómo vivió sor Amparo el reencuentro con Don Agustín, un momento que dejó a la religiosa con un sabor agridulce.

Y es que sor Amparo se alegró muchísimo de volver a ver a su amigo, ya que le tenía un cariño muy especial e incluso lo tenía un poco idealizado, nos ha confesado la actriz, pero don Agustín se mostró frío y distante.

"Había una especie de relación amorosa", nos ha contado Fátima Baeza, dejando caer que sor Amparo sentía algo más que una simple amistad por Don Agustín.

Sin embargo, pronto se dará cuenta de que el sacerdote ya no es el hombre que conoció años atrás.

Lejos de rendirse, la religiosa intentará recuperar a su amigo y descubrir qué le ha llevado a cambiar tanto: "Se irá acercando a él para descubrir qué le ha pasado para haber cambiado tanto".

Es un placer trabajar con Daniel Albadalejo

Fátima Baeza también nos ha revelado que ha tenido mucha suerte de compartir tantas secuencias con Daniel Albaladejo, el actor que interpreta a Don Agustín. "Es un gran actor", nos ha confesado. Trabajar con él ha sido, sin duda, otro de los grandes regalos de su incorporación a Sueños de libertad.

Además, la actriz nos ha contado las cosas que tienen en común con su personaje y nos ha adelantado qué podemos esperar de la relación entre la religiosa y el párroco. Y es que, por sus palabras, parece que entre ambos podría volver a nacer un sentimiento muy bonito.

¿Conseguirán sor Amparo y Don Agustín recuperar la conexión que tuvieron en el pasado? Sigue disfrutando de Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión, de lunes a viernes a las 15:45 h en Antena 3 y también en atresplayer. ¡Y no te pierdas todo lo que nos ha contado Fátima Baeza sobre su personaje!