Fina se desahoga con Claudia sobre marcharse con Bianca: "No sé qué quiero hacer"

Fina se ha desahogado con Claudia y le ha contado todas las preocupaciones que le rondan la cabeza. Bianca le ha propuesto irse con ella a Argentina... ¡y no sabe qué hacer!

Fina le ha explicado a su amiga que su relación con Marta está pasando por una grave crisis. Y, que al principio no dudó en dejar a Bianca por estar con Marta, ahora ya no lo tiene tan claro.

Para ella, Bianca es "libertad" y muchas más cosas que le ha contado. Claudia le escuchaba, atónita.

Ahora que Bianca le ha propuesto irse a Argentina, está más confundida que nunca; y no sabe qué hacer, ni lo que quiere.

Claudia le ha confesado que no sabe qué aconsejarle... Pero Fina le ha pedido un favor. Que acceda a conocer a Bianca, ya que se la quiere presentar.

¿Qué hará Fina? ¿Dará el paso y volverá a irse de Toledo? ¿Cómo será el encuentro entre Bianca y Claudia?