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Capítulo 675

Damián se enfrenta a Gabriel: “No voy a permitir que utilices a mi nieta para hacerme daño”

Gabriel ha ido a la Industrial para exigirle a Damián que haga que Julia vuelva a casa, pero el abuelo de la niña no ha cedido.

Damián

Damián se enfrenta a Gabriel: “No voy a permitir que utilices a mi nieta para hacerme daño”

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Julia se quiere quedar en casa de sus abuelos de forma permanente. La última irrupción de Gabriel tras su pelea, le ha hecho ponerse aún más nerviosa.

Toda esta situación la ha provocado el propio Gabriel, quien quería impedir que Julia y Begoña fueran a la boda de Andrés y Valentina.

Gabriel ha visitado a Damián para exigirle que mande a Julia de vuelta a casa, pero él le ha dejado claro que no lo va a hacer.

El primo de los De la Reina le culpabiliza a él de que Julia no quiera volver a casa, pero la pelea ha sido entre Gabriel y Julia.

Cuando Gabriel ha empezado con reproches, Damián ha sido claro: puede hacerle daño con la fábrica y con sus hijos, pero que “ni se atreva” a meter a Julia.

¿En qué quedará todo esto?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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