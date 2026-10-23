Capítulo 675 de Sueños de libertad; 23 de octubre: Gabriel se enfrenta a los De la Reina para recuperar a Julia

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Gabriel se ha peleado con todos los De la Reina para intentar que Julia vuelva a casa con ellos, pero ahora es la niña quien no quiere.

Le ha cogido miedo a Gabriel y quiere seguir en casa de sus abuelos, y tanto ellos como sus tíos hacen lo que sea por protegerla.

Esto es todo lo que ha pasado

Gabriel está desesperado porque Julia vuelva a casa, y le pide ayuda a Begoña. Pero ella se enfrenta a él: debe pedirle perdón a la niña , si tan buen padre es, no la ha tratado bien.

está desesperado porque vuelva a casa, y le pide ayuda a Begoña. Pero ella se enfrenta a él: , si tan buen padre es, no la ha tratado bien. Salva ha recibido una inquietante llamada: a su padre le han dado una paliza y está en la casa de socorro. ¿Qué le habrá pasado?

ha recibido una inquietante llamada: a su padre le han dado una paliza y está en la casa de socorro. ¿Qué le habrá pasado? En la fábrica, están pendientes de recibir las chaquetas con el nuevo logo de Brossard-España. También se va a cambiar el cartel y las serigrafías de los transportes. Así que, Gabriel obliga a Andrés a ir personalmente a buscar el nuevo cartel e ir a la inauguración del nuevo nombre. Marta y él deben aparecer en las fotos que se enviarán a Hugo Brossard. ¡Andrés ha aceptado a regañadientes! No quiere una nueva pelea con Gabriel, ahora que está tenso el tema de Julia.

a buscar el nuevo cartel e ir a la inauguración del nuevo nombre. y él deben aparecer en las fotos que se enviarán a Hugo Brossard. ¡Andrés ha aceptado a regañadientes! No quiere una nueva pelea con Gabriel, ahora que está tenso el tema de Julia. Por otro lado, Fina reconoce a Claudia que tiene muchas dudas entre Bianca y Marta. No sabe si irse o no a Argentina con Bianca... ¿Qué decidirá?

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