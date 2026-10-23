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Capítulo 675 de Sueños de libertad; 23 de octubre: Gabriel se enfrenta a los De la Reina para recuperar a Julia

Tras su fuerte pelea, Julia ha decidido mudarse a casa de la Reina con sus abuelos, y Gabriel está haciendo todo por conseguir que vuelva a casa.

Gabriel

Capítulo 675 de Sueños de libertad; 23 de octubre: Gabriel se enfrenta a los De la Reina para recuperar a Julia

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Gabriel se ha peleado con todos los De la Reina para intentar que Julia vuelva a casa con ellos, pero ahora es la niña quien no quiere.

Le ha cogido miedo a Gabriel y quiere seguir en casa de sus abuelos, y tanto ellos como sus tíos hacen lo que sea por protegerla.

Esto es todo lo que ha pasado

  • Gabriel está desesperado porque Julia vuelva a casa, y le pide ayuda a Begoña. Pero ella se enfrenta a él: debe pedirle perdón a la niña, si tan buen padre es, no la ha tratado bien.
  • Salva ha recibido una inquietante llamada: a su padre le han dado una paliza y está en la casa de socorro. ¿Qué le habrá pasado?
  • En la fábrica, están pendientes de recibir las chaquetas con el nuevo logo de Brossard-España. También se va a cambiar el cartel y las serigrafías de los transportes. Así que, Gabriel obliga a Andrés a ir personalmente a buscar el nuevo cartel e ir a la inauguración del nuevo nombre. Marta y él deben aparecer en las fotos que se enviarán a Hugo Brossard. ¡Andrés ha aceptado a regañadientes! No quiere una nueva pelea con Gabriel, ahora que está tenso el tema de Julia.
  • Por otro lado, Fina reconoce a Claudia que tiene muchas dudas entre Bianca y Marta. No sabe si irse o no a Argentina con Bianca... ¿Qué decidirá?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Series

Gabriel

Capítulo 675 de Sueños de libertad; 23 de octubre: Gabriel se enfrenta a los De la Reina para recuperar a Julia

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