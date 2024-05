¿Fin de la guerra? Jesús y Andrés firman una tregua tras sincerarse en el hospital

Ver a su hermano tantear a la muerte ha hecho que Andrés recapacite sobre la relación que ambos han tenido estos últimos años. El marido de María le confesó a Jesús todo lo que sentía cuando éste estaba inconsciente y, ahora que se está recuperando, ha querido volver al hospital para repetir esas palabras.

“Aunque no te lo creas, lo he pasado muy mal”, le confiesa Andrés a su hermano. El marido de María no podía soportar la idea de que Jesús se fuera de este mundo sin reconciliarse y disculparse con él.

“Somos familia y eso está por encima de todo y de todos”, le recalca Andrés dejando claro que cada vez entiende mejor a su padre. Jesús se muestra sorprendido con las palabras de su hermano, pero también agradecido: “No tengo nada que decir porque tú ya lo has dicho todo”.

Los dos hermanos prometen dejan sus rencillas atrás e intentarán iniciar una nueva etapa en su relación. “Me he dado cuenta de que no merece la pena llevarse mal con nadie”, confiesa Jesús. ¿Cumplirán los De la Reina su promesa?