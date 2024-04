“¡Estás engañando a tu mujer!”: Andrés acusa a Jesús de ser infiel a su mujer

Andrés cada día sospecha más de la verdadera relación de su hermano con Elena. Tras descubrir que ambos fueron amantes en un pasado, cada vez tiene más claro que esa relación podría seguir hoy en día, a pesar del matrimonio de Jesús con Begoña.

Por eso, el pequeño de los De la Reina ha puesto las cartas sobre la mesa, y ha interrogado directamente a su hermano: “Creo que tienes un lío con tu exsecretaria”, le ha espetado.

Jesús únicamente se ha reído y le ha dicho que no se meta donde no le llaman, afirmando que Begoña sabe todo sobre él, y que no tienen secretos.

Pero Andrés sigue sin fiarse, y pone la mano en el fuego por que algo sucede. ¿Conseguirá descubrir en algún momento la verdad?

¿Investigará por su cuenta que es lo que pasa entre Elena y Jesús?