“Necesito verle y pedirle perdón”: Begoña se rompe en pedazos con Andrés ante el estado crítico de Jesús

La tristeza se ha apoderado de Begoña después de descubrir el verdadero estado de salud de Jesús: el hijo de Damián debía someterse a una complicada operación para poder salvar su vida.

Sin embargo, no es la única que sufre. Andrés no ha podido contenerse y ha ido a visitarla para asegurarse de que no pase esta mala racha ella sola, ya que la mujer se teme lo peor.

Ambos le han recordado con cariño, y se han arrepentido de todo lo que ha pasado. “Necesito pedirle perdón por haberle juzgado injustamente”, afirma Begoña, mientras Andrés intenta consolarla afirmando que la vida les había dado una nueva oportunidad.

Pero, en medio del nostálgico momento, el médico ha entrado en la habitación, informando a ambos de que, aunque Jesús había superado la operación, estaba muy débil, y los próximos días serían cruciales.

¿Conseguirá el mayor de los De la Reina sobrevivir?