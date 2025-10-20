Antena 3 LogoAntena3
"Estás mintiendo": Begoña acorrala a María en los próximos capítulos de Sueños de libertad

La enfermera estará convencida de que María recuperó la movilidad en sus piernas hace tiempo, pero lo ocultó a todos para mantener a Andrés a su lado.

La tensión en la serie más vista de la televisión aumenta por momentos.

Tras la explosión en la fábrica y que Andrés siga en coma, llega otro punto importante a la ficción que arrasa en la sobremesa de Antena 3.

Begoña se enterará que María empieza a recuperar la sensibilidad en sus piernas y empezará a tener sospechas sobre que la joven les ha estado engañando todo este tiempo.

De ahí, el barro en sus zapatos, los pasos que escuchó en su habitación, el inesperado despido de su enfermera…

Además, Begoña no dudará en enfrentarse a María y le dirá que sabe perfectamente que ha estado mintiendo a todos.

Por su parte, María se defenderá negándolo todo y fingiendo que empezó a recuperar la movilidad en sus piernas el día de la explosión.

"¿Crees que estaría sentada en esta silla si pudiera caminar?", le dirá ella diciéndole que el odio que siente por ella la está trastornando.

¿Qué pasará ahora?, ¿Podrá demostrar Begoña que lo que dice es cierto?, ¿si depsierta Andrés, contará toda la verdad?

No te pierdas, esta semana a las 15:45h el nuevo capitulazo de Sueños de libertad en Antena 3.

