La hija de dos pacientes deja sin palabras a Uras y Seren con su lección sobre el amor

La tensión ha estallado en la sala de residentes. Uras y Seren han empezado una nueva pelea. Él la ha acusado de dejarlo en evidencia delante de Evren, y ella, de no apoyarla. La discusión ha llegado a su punto más bajo cuando Uras ha insinuado que Seren le hace "la pelota" a Evren por el examen que está al caer.

Justo en el momento de máxima tensión, han sido interrumpidos por los hijos de dos pacientes que acababan de tener un accidente. Mientras Uras intentaba echarlos con profesionalidad, la joven ha estallado.

Mirándolos fijamente, con mucha madurez, les contado que sus padres se han pasado la vida peleando y que, probablemente, el accidente que los tiene ahora en quirófano ha ocurrido durante una de sus discusiones, dándoles una lección: “Que sepan quererse sin hacerse daño. Porque la felicidad y la desdicha son contagiosas”.

Las palabras de una niña que temía por la vida de sus padres han sido un espejo para ellos. En un instante, han visto reflejada en ella la infelicidad que podrían estar creando para sus propios hijos y ambos se han sentido avergonzados.