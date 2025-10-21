El elogio más amargo: Evren felicita a Bahar y termina con un consejo que la deja sin aliento

La imagen en el quirófano era desoladora. Sobre la mesa, una pareja que había sufrido un terrible accidente de coche, con sus cuerpos atravesados por hierros. La situación era límite, y el corazón del hombre se había detenido. Tras varios intentos de reanimación, Evren se estaba dando por vencido.

Pero Bahar se ha negado. Con la imagen de los hijos de la pareja esperando en el pasillo, se ha enfrentado a él, suplicándole que no se rindiera, recordándole el dolor que le esperaba a la mujer: “Ella necesita que él viva. ¿Cómo va a vivir sabiendo que causó la muerte de su ser querido?”

Las palabras de Bahar han conseguido lo imposible: han roto la coraza profesional de Evren. Ha encontrado una anomalía en los análisis y ha decidido intentarlo una vez más. El plan ha funcionado y han salvado la vida del hombre.

El cirujano le ha hecho el mayor de los cumplidos a Bahar: “Vas a ser una excelente cirujana”. Pero justo después, ha llegado el dardo envenenado que lo ha destrozado todo: “Espero que algún día gestiones tu vida igual de bien”.