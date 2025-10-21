Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 20 de octubre

El elogio más amargo: Evren felicita a Bahar y termina con un consejo que la deja sin aliento

Bahar consigue lo imposible en el quirófano y se gana el respeto de Evren. Pero lo que parecía un reconocimiento termina convirtiéndose en una humillación.

Evren felicita a Bahar y termina con un consejo que la deja sin aliento

Publicidad

La imagen en el quirófano era desoladora. Sobre la mesa, una pareja que había sufrido un terrible accidente de coche, con sus cuerpos atravesados por hierros. La situación era límite, y el corazón del hombre se había detenido. Tras varios intentos de reanimación, Evren se estaba dando por vencido.

Pero Bahar se ha negado. Con la imagen de los hijos de la pareja esperando en el pasillo, se ha enfrentado a él, suplicándole que no se rindiera, recordándole el dolor que le esperaba a la mujer: “Ella necesita que él viva. ¿Cómo va a vivir sabiendo que causó la muerte de su ser querido?”

Las palabras de Bahar han conseguido lo imposible: han roto la coraza profesional de Evren. Ha encontrado una anomalía en los análisis y ha decidido intentarlo una vez más. El plan ha funcionado y han salvado la vida del hombre.

El cirujano le ha hecho el mayor de los cumplidos a Bahar: “Vas a ser una excelente cirujana”. Pero justo después, ha llegado el dardo envenenado que lo ha destrozado todo: “Espero que algún día gestiones tu vida igual de bien”.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Evren y Naz dan un giro a su historia tras la conversación más sincera entre ambos

Evren y Naz dan un giro a su historia tras la conversación más sincera entre ambos

Parla se sincera con Umay y consigue recuperar a su hermana

“No renunciaré a ti ni a él”: Parla se sincera con Umay y consigue recuperar a su hermana

Evren felicita a Bahar y termina con un consejo que la deja sin aliento

El elogio más amargo: Evren felicita a Bahar y termina con un consejo que la deja sin aliento

La hija de dos pacientes deja sin palabras a Uras y Seren con su lección sobre el amor
Renacer 20 de octubre

La hija de dos pacientes deja sin palabras a Uras y Seren con su lección sobre el amor

Naz se rinde: renuncia a su sueño americano tras descubrir la verdad sobre Bahar y Evren
Renacer 20 de octubre

Naz se rinde: renuncia a su sueño americano tras descubrir la verdad sobre Bahar y Evren

La respuesta de Evren que destroza a Bahar cuando aún creía en su amor
Renacer 20 de octubre

“No te martirices”: la respuesta de Evren que destroza a Bahar cuando aún creía en su amor

Después de todo lo vivido, Bahar busca una mínima señal de esperanza, pero la indiferencia de Evren la deja sin fuerzas y con el corazón aún más roto.

"Estás mintiendo": Begoña acorrala a María en los próximos capítulos de Sueños de libertad
De lunes a viernes a las 15:45h

"Estás mintiendo": Begoña acorrala a María en los próximos capítulos de Sueños de libertad

La enfermera estará convencida de que María recuperó la movilidad en sus piernas hace tiempo, pero lo ocultó a todos para mantener a Andrés a su lado.

Dani Tatay

Nos colamos en el rodaje de la explosión de Perfumerías de la Reina en Sueños de libertad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María acusa a Gabriel de haber intentado matar a Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María acusa a Gabriel de haber intentado matar a Andrés

Capítulo 418 de Sueños de libertad; 20 de octubre: Preocupación máxima entre los De la Reina: Andrés podría no despertar

Capítulo 418 de Sueños de libertad; 20 de octubre: Preocupación máxima entre los De la Reina al saber que Andrés podría no despertar

Publicidad