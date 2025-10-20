Antena 3 LogoAntena3
Naz se rinde: renuncia a su sueño americano tras descubrir la verdad sobre Bahar y Evren

La chef ha entendido por fin por qué no puede competir con el fantasma de Bahar. Tras descubrir que lo dejó plantado en el altar, Naz ha tomado una decisión sobre su futuro.

Naz ha estado recordando los buenos momentos con Evren: el viaje en moto, la tarta de cumpleaños... Pero intentando ser realista con la situación, ha hecho una llamada y ha cancelado el proyecto más importante de su vida: la apertura de un restaurante en Estados Unidos. Aunque ha puesto excusas, la verdadera razón es que su ilusión por seguir a Evren se ha roto de golpe.

Poco después, hablando con Cem, Naz por fin ha descubierto la verdad. El chico le ha contado el trauma que marcó al cirujano: “Hace cinco meses... Lo plantaron en la mesa nupcial. Bahar dijo que no podía hacerlo y se fue”.

La chef se ha sentido como una tirita de Evren, segura de que la conexión con Bahar va mucho más allá de una simple ruptura. Aunque le duela, ahora sabe que él nunca podrá entregarse por completo.

A pesar de los intentos de Cem para que Naz luche por su hermano, la chef ha sido clara: “Mira qué hora es y aún no ha llamado. Si sintiera algo por mí... Lo habría hecho”.

