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Capítulo 543

“¡Eres un hombre casado!”: La confesión de Tasio a Damián sobre su beso con Paula enfurece a su padre

El joven termino admitiendo ante el patriarca de la familia la razón real por la que llegó tarde al convite en su honor.

Damián estalla en furia contra Tasio

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Damián ha destapado la mentira de Tasio sobre por qué llego tarde a la comida que le habían preparado. El joven se excusó que se entretuvo charlando con Monforte, ¡pero resulta que Andrés estuvo hablando con él!

El patriarca de los De la Reina le ha pedido a su hijo que le cuente la verdad: “No se te ocurra mentirle a tu padre”.

Tasio sabía que estaba en un callejón sin salida, así que se ha armado de valor para confesar que Paula fue la razón de su tardanza. Y no solo eso… ¡También ha terminado admitiendo que se han besado!

“¡Por el amor de Dios, eres un hombre casado!”: Damián no ha dado crédito a lo que le estaba contando a su hijo y ha estallado en furia al recordarle que su esposa no se merece esta humillación.

El fundador de la perfumería no ha querido seguir escuchando a su hijo, así que se ha limitado a exigirle que termine con la aventura que tiene con la asistenta: “De lo contrario me obligaré a tomar medidas”. ¿Hará caso el joven de la demanda de su padre?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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