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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Mabel por fin se deja llevar y besa a Salva

Los jóvenes no han podido contener sus sentimientos y se han dejado llevar en la trastienda de la cantina.

Mabel por fin se deja llevar y besa a Salva

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

La muerte de Pelayo dejará devastada a la familia De la Reina, que vivirá días de conmoción y luto tras la triste pérdida del político.

Además, Gabriel acudirá a la casa de Damián para dar el pésame a Marta, pero el patriarca le echará de su hogar y le dejará claro que no quieren saber nada de él.

En otro orden de cosas, Tasio reconocerá a su padre que Paula fue el motivo por el que se retrasó a la comida familiar en su nombre. Esta confesión enfurecerá al fundador de la perfumería. ¿Le contará toda la verdad sobre su affaire con la asistenta?

Mientras tanto, Carmen se desahogará con sus compañeras y reconocerá que se siente sola cuando está con Tasio. ¿Descubrirá el motivo por el que su marido está tan ausente?

Por otro lado, Mabel y Salva no podrán contenerse y terminarán besándose, aunque la pequeña de los Salazar reconocerá no poder decirle la verdad a su amiga.

Finalmente, Doña Clara llegará a la colonia para despedirse de su hijo y estar presente en un entierro que oficiará Don Agustín. Mientras, Beatriz recriminará a Álvaro haber asesinado al político. ¿Le descubrirán?

No te pierdas nada de lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote a su emisión en atresplayer.

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