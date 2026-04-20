Cloe reconforta a Marta tras la trágica pérdida de Pelayo: “Que no estemos juntas no significa que haya dejado de quererte”

La terrible muerte de Pelayo ha conmocionado a toda la colonia, especialmente a Marta. La joven no puede olvidar la escena en la que su marido murió desangrado en sus brazos y ha terminado desahogándose con Cloe.

Y es que, lo que más desconcierta a la hija de Damián es no saber qué era aquello tan importante que Pelayo quería decirle esa noche, ni entender el porqué de esa disculpa cuando el político estaba agonizando: “Lo único que me repetía era que sentía que fuera infeliz” se ha lamentado Marta.

La francesa ha tratado de consolar a su exnovia con un bonito gesto, ¡se ha pedido el día libre para poder acompañarla en su dolor!: “Que no estemos juntas no significa que haya dejado de quererte”, ha confesado la embajadora de Brossard antes de fundirse en un emotivo abrazo.