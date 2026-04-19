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Capítulo 82

Gülgün destapa la pasión secreta de Ferit y Seyran ante una Diyar destrozada

El secreto mejor guardado de la mansión ha salido a la luz. Gülgün no ha podido callar más y le ha confesado a Esme el íntimo momento que presenció entre sus hijos, sin imaginar que Diyar estaba escuchándolas.

Gülgün destapa la pasión secreta de Ferit y Seyran ante una Diyar destrozada

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La calma en la mansión Korhan ha saltado por los aires tras una conversación entre las madres. Gülgün, atormentada por lo que vio, ha decidido sincerarse con Esme sobre el peligro que corren sus hijos. "Tu hija y mi hijo estaban tan cerca que sus narices se tocaban", ha confesado dejando a la madre de Seyran en shock.

Para Gülgün no hay duda: estuvieron a un segundo de besarse y la chispa entre ellos sigue más viva que nunca. A pesar de que Esme ha intentado defender el honor de su hija asegurando que ella no la ha criado para ser "la segunda mujer" de nadie, la realidad es otra. "Esos dos son como imanes, se atraen y se quieren", ha insistido Gülgün.

El miedo se ha apoderado de Esme, que teme que este acercamiento termine por destruir la reputación de Seyran. Pero lo peor estaba por llegar. Mientras las dos mujeres discutían cómo frenar esta locura, Diyar escuchaba a escondidas, rompiéndose en mil pedazos al confirmar sus peores sospechas.

Con lágrimas en los ojos, la prometida de Ferit ha descubierto que el hombre con el que pretende casarse sigue perdido por los huesos de su exmujer. ¿Podrá Diyar perdonar esta traición o utilizará esta información para vengarse de Seyran? La guerra por el corazón de Ferit acaba de volverse mucho más peligrosa.

Ferit y Seyran pagan el precio de volver a acercarse: todo se tambalea este domingo en Una nueva vida

Una nueva vida y En tierra lejana, producciones internacionales más vistas de la televisión en el mes de marzo

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