Capítulo 543 de Sueños de libertad; 20 de abril: Beatriz descubre que Álvaro es el asesino de Pelayo 

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Doña Clara ha regresado a Toledo para dar el último adiós a su hijo! Y es que, la colonia sigue consternada ante el trágico asesinato de Pelayo.

Además, Marta ha buscado refugio en Cloe, quien le ha prometido aparcar sus diferencias para apoyar a la joven ante esta dura pérdida.

Por otro lado, Gabriel se ha presentado en la casa de los De la Reina para dar el pésame a Marta. No obstante, no ha podido hacerlo… ¡porque Damián le ha echado de su hogar!

En otro orden de cosas, Mabel y Salva no han podido esquivar sus sentimientos y han terminado besándose, aunque la joven ha confesado que no se ve capaz de contarle la verdad a su amiga.

Mientras tanto, Miguel ha elaborado un listado con las normas de convivencia que Pablo debe cumplir si no quiere que se marche al dispensario. Sin embargo, ¡el patriarca ha hecho caso omiso de ellas!

Finalmente, Beatriz ha reprochado a Álvarola atrocidad que ha cometido contra Pelayo y este se ha defendido confesando que él le había reconocido y que se ha deshecho del arma. ¿Le descubrirán?

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