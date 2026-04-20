“Diyar me resucitó”: el doloroso reproche de Ferit a Seyran mientras se aferra a su nueva vida

Ferit no ha podido más y ha sacado fuera todo el dolor que lleva dentro desde que Seyran se marchó con Sinan. Aunque ella ha intentado defenderse de las mentiras que el psicópata le contó a su exmarido, Ferit ya no puede dar marcha atrás: "Las cosas cambiaron cuando te fuiste de gira mundial. Entonces perdí la esperanza", le ha confesado llorando.

Para el joven Korhan, el regreso de Seyran y su intención de volver a estar juntos llega demasiado tarde. En un arranque de sinceridad, Ferit ha comparado lo que ambas parejas han hecho por ellos en este tiempo: "Sinan intentó matarte, pero a mí Diyar me resucitó". A pesar de reconocer que llegaron a esta situación por la estupidez de ambos, Ferit ha dejado claro que ahora su prioridad es el bienestar de su prometida.

El miedo a sufrir de nuevo ha pesado más que el amor. Ferit teme que, si se deja llevar por el deseo de Seyran, en un mes los problemas los vuelvan a agotar y termine perdiendo la estabilidad que tanto le ha costado construir. "¿Me habré perdido una relación que me habría dado paz toda la vida?", se ha preguntado refiriéndose a Diyar.

Con el alma rota, Ferit ha dejado claro que prefiere la paz de su nueva pareja antes que arriesgarse a otro fracaso con el gran amor de su vida. ¿Podrá Seyran convencerle de que esta vez será diferente o ha perdido a Ferit para siempre?