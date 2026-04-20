Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 82

“Diyar me resucitó”: el doloroso reproche de Ferit a Seyran mientras se aferra a su nueva vida

Ferit, incapaz de perdonar el pasado, se ha sincerado con Seyran en un cara a cara lleno de amargura y verdades que duelen.

“Diyar me resucitó”: el doloroso reproche de Ferit a Seyran mientras se aferra a su nueva vida

Publicidad

Ferit no ha podido más y ha sacado fuera todo el dolor que lleva dentro desde que Seyran se marchó con Sinan. Aunque ella ha intentado defenderse de las mentiras que el psicópata le contó a su exmarido, Ferit ya no puede dar marcha atrás: "Las cosas cambiaron cuando te fuiste de gira mundial. Entonces perdí la esperanza", le ha confesado llorando.

Para el joven Korhan, el regreso de Seyran y su intención de volver a estar juntos llega demasiado tarde. En un arranque de sinceridad, Ferit ha comparado lo que ambas parejas han hecho por ellos en este tiempo: "Sinan intentó matarte, pero a mí Diyar me resucitó". A pesar de reconocer que llegaron a esta situación por la estupidez de ambos, Ferit ha dejado claro que ahora su prioridad es el bienestar de su prometida.

El miedo a sufrir de nuevo ha pesado más que el amor. Ferit teme que, si se deja llevar por el deseo de Seyran, en un mes los problemas los vuelvan a agotar y termine perdiendo la estabilidad que tanto le ha costado construir. "¿Me habré perdido una relación que me habría dado paz toda la vida?", se ha preguntado refiriéndose a Diyar.

Con el alma rota, Ferit ha dejado claro que prefiere la paz de su nueva pareja antes que arriesgarse a otro fracaso con el gran amor de su vida. ¿Podrá Seyran convencerle de que esta vez será diferente o ha perdido a Ferit para siempre?

Ferit, acorralado por sus sentimientos en el próximo capítuloAnt

"¿Seyran está en tu cabeza o en tu corazón?": Ferit, acorralado por sus sentimientos en el próximo capítulo

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

“Diyar me resucitó”: el doloroso reproche de Ferit a Seyran mientras se aferra a su nueva vida

“Diyar me resucitó”: el doloroso reproche de Ferit a Seyran mientras se aferra a su nueva vida

La autora de ¿A qué estás esperando?

Megan Maxwell sobre ¿A qué estás esperando?: “El sexo sigue siendo un tema tabú”

Cihan se rompe con Alya esta noche en En tierra lejana

“Nunca quise esta vida”: Cihan se rompe con Alya esta noche en En tierra lejana

Gülgün destapa la pasión secreta de Ferit y Seyran ante una Diyar destrozada
Capítulo 82

Gülgün destapa la pasión secreta de Ferit y Seyran ante una Diyar destrozada

Ferit huye de sus sentimientos y sentencia su historia con Seyran tras su conversación más íntima
Capítulo 82

Ferit huye de sus sentimientos y sentencia su historia con Seyran tras su conversación más íntima

“Seyran no va a ir a ninguna parte”: el golpe en la mesa de Halis Korhan que pone fin al ultimátum de Elias
Capítulo 82

“Seyran no va a ir a ninguna parte”: el golpe en la mesa de Halis Korhan que pone fin al ultimátum de Elias

La cena más tensa de los Korhan ha terminado en un enfrentamiento entre los dos patriarcas. Con el corazón de Ferit dividido tras la confesión de Seyran, Halis ha tomado una decisión salomónica que deja a Diyar en la cuerda floja.

“¡Sería tuya!”: la confesión de Seyran que puede destruir la boda de Ferit con Diyar
Capítulo 82

“¡Sería tuya!”: la confesión de Seyran que puede destruir la boda de Ferit con Diyar

Mientras las dos familias esperaban en el salón para una cena que debería sellar el destino de Ferit y Diyar, en la planta de arriba el tiempo se ha detenido entre los #Seyfer.

“Haz que Abidin sea el dueño de la mansión”: el chantaje de Suna a Hattuc para salvar su matrimonio

“Haz que Abidin sea el dueño de la mansión”: el chantaje de Suna a Hattuc para salvar su matrimonio

Marta en el capítulo 546 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Marta, en shock... ¡Darío le confiesa que Fina se marchó por culpa de Pelayo!

Toscano descubre lo qué se esconde bajo las tierras de María: “Hay cobre”

Toscano descubre lo qué se esconde bajo las tierras de María: “Hay cobre”

Publicidad