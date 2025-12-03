Antena 3 LogoAntena3
Damián y Digna hacen las paces y dejan el sufrimiento atrás: “Ha llegado el momento de que nos perdonemos”

SUEÑOS DE LIBERTAD

Damián y Digna dejan atrás el rencor con un gesto de reconciliación

Tras una etapa marcada por el dolor, Damián y Digna deciden dejar atrás el pasado y darse la oportunidad de reconciliarse con sinceridad.

Damián se muestra dispuesto a cerrar heridas con Digna y le propone que se perdonen mutuamente por todo lo vivido en Sueños de libertad.

En medio de esta reconciliación, Damián ha advertido a Digna sobre el peligro que puede tener para la fábrica su sobrino Gabriel.

