SUEÑOS DE LIBERTAD
Damián y Digna dejan atrás el rencor con un gesto de reconciliación
Tras una etapa marcada por el dolor, Damián y Digna deciden dejar atrás el pasado y darse la oportunidad de reconciliarse con sinceridad.
Damián se muestra dispuesto a cerrar heridas con Digna y le propone que se perdonen mutuamente por todo lo vivido en Sueños de libertad.
En medio de esta reconciliación, Damián ha advertido a Digna sobre el peligro que puede tener para la fábrica su sobrino Gabriel.