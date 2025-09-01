Pedro chantajea a Digna con denunciarla por la muerte de Jesús... ¡Si se marcha de casa!

Digna ha regresado a la casa de Pedro a recoger sus cosas, y una vez más le ha dicho cuánto le ha decepcionado y el rechazo que le crea.

La matriarca ha sido muy dura con su todavía marido, quien le ha rogado que no le abandonara.

No obstante, la Merino no es capaz de perdonar tantas mentiras y tanto daño a su familia: especialmente a su hijo Joaquín. "No sé cómo no me he dado cuenta en este tiempo del monstruo que eres", ha dicho duramente.

Él ha seguido pidiéndole que no le abandone, o si no... ¡Llamará a la Guardia Civil y la denunciará por la muerte de Jesús!

Digna no se creía la amenaza que estaba escuchando pero él le ha dejado claro que si tiene que hacerlo para retenerla a su lado, lo hará: "No me dejas otra opción".

¿Qué hará ahora ella?