Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 383

Pedro chantajea a Digna con denunciarla por la muerte de Jesús... ¡Si se marcha de casa!

Digna le ha expresado todo el rechazo que le provoca... ¡Y él la chantajea!

Don Pedro

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Digna ha regresado a la casa de Pedro a recoger sus cosas, y una vez más le ha dicho cuánto le ha decepcionado y el rechazo que le crea.

La matriarca ha sido muy dura con su todavía marido, quien le ha rogado que no le abandonara.

No obstante, la Merino no es capaz de perdonar tantas mentiras y tanto daño a su familia: especialmente a su hijo Joaquín. "No sé cómo no me he dado cuenta en este tiempo del monstruo que eres", ha dicho duramente.

Él ha seguido pidiéndole que no le abandone, o si no... ¡Llamará a la Guardia Civil y la denunciará por la muerte de Jesús!

Digna no se creía la amenaza que estaba escuchando pero él le ha dejado claro que si tiene que hacerlo para retenerla a su lado, lo hará: "No me dejas otra opción".

¿Qué hará ahora ella?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Don Pedro

Pedro chantajea a Digna con denunciarla por la muerte de Jesús... ¡Si se marcha de casa!

Cristina

Cristina besa a Luis y... ¡Ambos se dan cuenta de que ha sido una mala idea!

Carmen Claudia

Carmen y Claudia reciben una carta de despedida de Fina: "Me duele en alma separarme de vosotras"

Marta
Capítulo 383

Digna le revela a Marta que ella también ha recibido una carta de Fina: "No la odies por esto"

Así consiguieron engañar a su padre: la pelea de Seyran y Suna que terminó siendo una trampa para escapar juntas
Suna y Seyran vuelven a aliarse

Así consiguieron engañar a su padre: la pelea de Seyran y Suna que terminó siendo una trampa para escapar juntas

Abel Folk
Contenido exclusivo

“Lo difícil es que no la cague”: Abel Folk se moja sobre David y Amanda, los hijos de Octavio Oramas en La Encrucijada

Hemos puesto a prueba a Abel Folk para que responda cuál de sus hijos en la ficción sería más probable de cometer algunos de los siguientes supuestos. ¡Sus respuestas no tienen desperdicio!

“Nos estás humillando”: Evren acusa a Bahar de jugar con sus sentimientos esta noche en Renacer
Avance

“Nos estás humillando”: Evren acusa a Bahar de jugar con sus sentimientos esta noche en Renacer

Evren descubre que Bahar no está lista para casarse y, en un tenso cara a cara, la acusa de jugar con sus sentimientos. ¿Adiós a sus planes de boda? Esta noche, capitulazo imperdible.

Seyran

“Me cortaron las alas”: Seyran rompe su silencio en televisión y acusa a los Korhan de haber destrozado su vida

Ferit

Ferit y Seyran se destrozan con reproches familiares y cierran la puerta a la reconciliación

Ferit y Seyran

Ferit vuelve a arriesgarlo todo por Seyran: ¡la rescata de su padre con la ayuda de Suna y Abidin!

Publicidad