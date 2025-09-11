Capítulo 391 de Sueños de libertad; 11 de septiembre: Digna, atrapada en su propia casa bajo amenazas de Pedro

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Don Pedro le ha prohibido a Digna salir de casa hasta que el moratón de la cara se le cure. ¡La ha amenazado con denunciarla a la Guardia Civil!

Digna ha tenido que cancelar sus quehaceres con los Merino hasta nueva orden: está presa en su casa con Pedro y la situación cada vez es peor.

En la junta de accionistas se ha aprobado una ampliación de capital de la empresa, y ahora todo gira entorno a las alianzas sobre las acciones y el dinero a invertir. ¿Qué pasará?

Por su parte, Gaspar le ha dado una terrible noticia a Tasio: el autobús de línea de su madre ha tenido un grave accidente. ¿Habrá sobrevivido Ángela?

