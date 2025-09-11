Resumen
Capítulo 391 de Sueños de libertad; 11 de septiembre: Digna, atrapada en su propia casa bajo amenazas de Pedro
La situación está más tensa que nunca entre ellos, y Pedro le ha prohibido que salga de casa hasta que se le haya curado el moratón de la cara.
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...
Don Pedro le ha prohibido a Digna salir de casa hasta que el moratón de la cara se le cure. ¡La ha amenazado con denunciarla a la Guardia Civil!
Digna ha tenido que cancelar sus quehaceres con los Merino hasta nueva orden: está presa en su casa con Pedro y la situación cada vez es peor.
En la junta de accionistas se ha aprobado una ampliación de capital de la empresa, y ahora todo gira entorno a las alianzas sobre las acciones y el dinero a invertir. ¿Qué pasará?
Por su parte, Gaspar le ha dado una terrible noticia a Tasio: el autobús de línea de su madre ha tenido un grave accidente. ¿Habrá sobrevivido Ángela?
