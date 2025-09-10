Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Digna acaba herida tras forcejear con don Pedro: "¡Suéltame!"
El conflicto entre Digna y don Pedro escala hasta un forcejeo que termina con ella golpeándose en el rostro.
Durante una acalorada discusión, don Pedro intenta retener a Digna y se produce un forcejeo en Sueños de libertad. En medio del tirón, ella pierde el equilibrio y se golpea la cara contra una esquina.
El suceso deja claro el nivel de violencia que ha alcanzado la relación, aumentando la tensión en la trama.