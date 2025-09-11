Tasio se entera del grave accidente de su madre... ¡y corre al hospital!

Tasio le ha explicado a Carmen que va a aceptar que don Pedro sea quien ponga su parte del dinero para ampliación de capital. Su mujer aunque no está del todo segura, le ha dicho que le apoyará en lo que decida.

Sin embargo, Carmen le ha regañado por la pelea que tuvo con su madre el último día. Quiere que se retracte y le pida perdón por los gritos que le dio y el disgusto que se llevó la mujer. La envió para el pueblo de malas maneras: "Te has pasado un poco con ella".

Él le ha prometido que la va a llamar y le va a pedir disculpas, se ha sentido muy mal por lo que le dijo.

Sin embargo, la vida no espera a los acontecimientos: Gaspar ha llegado muy apurado y les ha dado una terrible noticia.

El autobús en el que iba la madre de Tasio se ha descarrilado... ¿Habrá muerto Ángela? ¡Tasio ha salido corriendo hacia el hospital de Toledo!