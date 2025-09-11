Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 391

Tasio se entera del grave accidente de su madre... ¡y corre al hospital!

El autobús en el que iba Ángela se ha descarrilado, ¿habrá conseguido salvar su vida?

Tasio

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Tasio le ha explicado a Carmen que va a aceptar que don Pedro sea quien ponga su parte del dinero para ampliación de capital. Su mujer aunque no está del todo segura, le ha dicho que le apoyará en lo que decida.

Sin embargo, Carmen le ha regañado por la pelea que tuvo con su madre el último día. Quiere que se retracte y le pida perdón por los gritos que le dio y el disgusto que se llevó la mujer. La envió para el pueblo de malas maneras: "Te has pasado un poco con ella".

Él le ha prometido que la va a llamar y le va a pedir disculpas, se ha sentido muy mal por lo que le dijo.

Sin embargo, la vida no espera a los acontecimientos: Gaspar ha llegado muy apurado y les ha dado una terrible noticia.

El autobús en el que iba la madre de Tasio se ha descarrilado... ¿Habrá muerto Ángela? ¡Tasio ha salido corriendo hacia el hospital de Toledo!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Tasio

Tasio se entera del grave accidente de su madre... ¡y corre al hospital!

Gabriel

Gabriel ayuda a María a tensar las cosas entre los De la Reina: quieren presionar a Damián

Cristina

Cristina se desahoga con Claudia: "Luis me gusta más de lo que creía"

Digna
Capítulo 391

Don Pedro obliga a Digna a quedarse en casa y no ir a comer con sus hijos... ¡hasta que se le baje el moratón!

Bahar confiesa a Çagla el verdadero motivo por el que no se ha casado con Evren: “Me duele en el alma”
Muchos miedos

Bahar confiesa a Çagla el verdadero motivo por el que no se ha casado con Evren: “Me duele en el alma”

Las dudas asaltan a Amanda antes de casarse con César: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada
A las 22.50 horas

Las dudas asaltan a Amanda antes de casarse con César: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Los jóvenes van a contraer matrimonio, pero Amanda recibe un audio de Laura que le hace replantearse si va a dar este rápido paso por amor o por venganza hacia su padre.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la madre de Tasio, en grave peligro tras un accidente en autobús
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la madre de Tasio, en grave peligro tras un accidente en autobús

Gaspar le comunicará al joven que el autobús en el que su madre se iba de Toledo ha descarrilado.

Capítulo 390 de Sueños de libertad; 10 de septiembre: Luz, muy dolida tras la infidelidad de Luis

Capítulo 390 de Sueños de libertad; 10 de septiembre: Luz, muy dolida tras la infidelidad de Luis

Andrés, cansado de los juegos sucios de María, se enfrenta a ella: “Un hijo no va a arreglar lo nuestro”

Andrés, cansado de los juegos sucios de María, se enfrenta a ella: “Un hijo no va a arreglar lo nuestro”

Tasio mantiene una dura discusión con su madre y le pide que se marche de Toledo

Tasio mantiene una dura discusión con su madre y le pide que se marche de Toledo

Publicidad