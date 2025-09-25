Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 401

¡Gabriel, en apuros! Isabel le anuncia que visitará Madrid al día siguiente... ¿mantendrá oculto su secreto?

La joven piensa que su verdadero nombre es Dámaso y es su prometido... ¿cómo será su reencuentro?

¡Gabriel, en apuros! Isabel le anuncia que visitará Madrid al día siguiente... ¿mantendrá oculto su secreto?

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Isabel ha llamado a Dámaso desde París. La ex secretaria de Perfumerías de la Reina cree que su prometido es alguien que no es. No tiene ni idea de que no se llama Dámaso, ni trabaja donde dice, es ni más ni menos que un sobrino de Damián de la Reina: Gabriel.

La joven, ajena a todo, le ha contado que iba a ir a Madrid para unos papeles del visado, y que, naturalmente, quería verle...

¡Gabriel no se podía creer que le estuviera llamando a casa de la Reina! ¡Podía poner su identidad en entredicho!

Dámaso, el hombre misterioso que espiaba a Damián, es en realidad… ¡Gabriel de la Reina!

Susurrando, le ha comentado que iba a tener mucho trabajo, pero que le haría un hueco para cenar en el hotel donde siempre se hospedaban.

¿Descubrirá Isabel que no es quien realmente dice ser?

