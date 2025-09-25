Capítulo 401 de Sueños de libertad; 25 de septiembre: Damián culmina su venganza contra don Pedro

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

El final de don Pedro se acercaba, ya que los dolores eran demasiado para él: incluso le ha pedido a Luz que le subiera la dosis de morfina. ¡No quería seguir viviendo!

Ha recibido varias visitas, entre ellas, la de Gabriel quien le ha intentado sonsacar información sobre las cartas de su padre Bernardo y Damián. Pero parece que Pedro, aunque enfermo, sigue siendo muy astuto, y ha descubierto que sus intenciones con los De la Reina no son tan sinceras como ha vendido.

Tasio ha afrontado su primer día de director de la fábrica, y se le ha venido un tanto grande: sigue muy afectado por la muerte de su madre.

En casa de don Pedro, Damián ha ido a visitarle una última vez y ha tenido lugar una fuerte discusión entre ellos...Pedro le ha confesado que dejó morir a Jesús agonizando, ya que tras el disparo de Digna aun estaba vivo.

¡Damián, loco de rabia, le ha ahogado con la almohada!

