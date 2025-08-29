Antena 3 LogoAntena3
“Lo atropellaron cuando apenas tenía tres años”: Carmen confiesa a Julia la pérdida de su hijo

Mientras hablaba, la mexicana le ha preguntado a la empleada quien era el niño que le acompañaba en la foto y la mujer se ha deshecho en lágrimas.

Carmen y Julia están forjando una relación maravillosa, y en pocos días, ya comparten la misma dinámica madre hija que tiene también con David y Amanda.

"Solo se me puso la piel así en los embarazos": el comentario de Carmen que ha puesto la piel de gallina a Julia

Mientras la mexicana desayunaba y Carmen se preparaba para ir a la inauguración de la nueva tienda de Amanda, Julia ha encontrado una foto de un niño pequeño en el bolso de la mujer.

Emocionada, le ha preguntado a Carmen quién era ese niño, pero la respuesta no era la esperada: aunque era su hijo, el pequeño falleció hace mucho tiempo: “Lo atropellaron cuando apenas tenía tres años”, ha revelado la mujer con el corazón en un puño.

“Que Dios te libre a ti de perder a un hijo”, le ha aconsejado Carmen. Algo se ha revuelto dentro de Julia, y con una excusa, se ha marchado corriendo.

Cada vez tiene más claro que va a ser muy complicado desprenderse de su hijo ¿terminará el plan que un día empezó?

Octavio Oramas y Roberto Millán tienden una trampa a César y Laura… ¿caerán en ella?

Elegancia, estilo y muchas joyas: así ha sido la gran inauguración de la joyería de Amanda

“¡Estás en peligro!”: Amanda descubre que su padre ha intentado matar a César

“Investiguemos el pasado juntos”: esta ha sido la propuesta de Amanda a César
“Ten paciencia”: Julia intenta convencer a David de que la actitud de Patricia es la normal… ¿comenzará a sospechar?
“Tenemos un trato, lo sabes”: el hijo de los Aparicio amenaza a Octavio tras la propuesta hecha por César
El hombre se ha presentado en casa de los Oramas a altas horas de la noche pidiendo explicaciones sobre las ultimas noticias recibidas con respecto a su acuerdo.

Davis escucha a Octavio y a Mónica confesando el asesinato de Roberto Hurtado y sufre un ataque de pánico
Mientras la nueva pareja disfrutaba de un placentero baño en la piscina, el primogénito ha escuchado toda la conversación donde ambos confesaban lo que sucedió realmente con el padre de César.

César descubre la carta de suicidio de su padre… ¿será auténtica?

“No voy en contra de mi padre”: David y César se alían en secreto para destruir el contrato de los Aparicio

“Sería una pena que Carmen descubriese lo que le pasó a Luisito”: Octavio se presenta en la nueva casa de Emilio

