“Lo atropellaron cuando apenas tenía tres años”: Carmen confiesa a Julia la pérdida de su hijo

Carmen y Julia están forjando una relación maravillosa, y en pocos días, ya comparten la misma dinámica madre – hija que tiene también con David y Amanda.

Mientras la mexicana desayunaba y Carmen se preparaba para ir a la inauguración de la nueva tienda de Amanda, Julia ha encontrado una foto de un niño pequeño en el bolso de la mujer.

Emocionada, le ha preguntado a Carmen quién era ese niño, pero la respuesta no era la esperada: aunque era su hijo, el pequeño falleció hace mucho tiempo: “Lo atropellaron cuando apenas tenía tres años”, ha revelado la mujer con el corazón en un puño.

“Que Dios te libre a ti de perder a un hijo”, le ha aconsejado Carmen. Algo se ha revuelto dentro de Julia, y con una excusa, se ha marchado corriendo.

Cada vez tiene más claro que va a ser muy complicado desprenderse de su hijo… ¿terminará el plan que un día empezó?